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أفراح ومناسبات
حجار رعى احتفال تخريج في ثانوية لبعا الرسمية
Lebanon 24
13-07-2024
|
09:00
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رعى وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار حفل تخريج تلامذة الشهادة الثانوية في ثانوية لبعا الرسمية تحت عنوان: "معا نصون التعليم"، في حضور النائبين بهية الحريري وشربل مسعد وعدد من الفاعليات الدينية والحزبية والأهلية وأهالي الخريجين.
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وهنأ حجار الخريجين خلال كلمته، وأثنى على "إصرارهم ومثابرتهم رغم كل المصاعب التي واجهتهم خلال هذا العام الدراسي"، وشدد على "أهمية الوقوف إلى جانب المدرسة الرسمية"، وتمنى أن "نبني وطنا يليق بهم لكي نتفادى أن نودعهم بعد 4 سنوات بسبب الهجرة للعمل خارج لبنان، في الدول العربية أو الأوروبية وغيرها".
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