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أفراح ومناسبات

جمعية نسروتو تنظم عشاءها السنوي

Lebanon 24
12-08-2024 | 01:18
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ضمن مهرجانات زحلة السياحية  نظمت جمعية نسروتو  حفل عشاء ساهر في Pravda Valley  حضرته السيدة ميريام سكاف اضافة الى شخصيات  زحلية سياسية واختيارية وقانونية ومصرفية واعلامية  وممثلين عن الاندية، والكشاف، والجمعيات، والمؤسسات الخيرية، وجمهور من العائلات الزحلية الداعمة لرسالة جمعية نسروتو. 
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قدمت الحفل الإعلامية هلا المر نائب رئيس الجمعية، مرحبّة بالحضور وبمشاركتهم اللطيفة التي أضفت جوا من الايمان بالعمل الانساني الذي تقوم به الجمعية وشكرت بدورها كل المؤسسات التي تبرعت بالهدايا دعما للجمعية والتي توزعت على المشاركين. 
وقدمت المر تحية اجلال ومحبة للجيش مثنية على جهوده وحمايته الوطن. 

وفي افتتاح  العشاء  رحّب الاب مروان غانم رئيس الجمعية  بالحاضرين وتكلم عن نشاطات الجمعية في مراكز التأهيل مرضى الادمان على المخدرات، واطفال معهد اصلاح الاحداث ، كما وعن برامج العدالة التصالحية التي تقدمها نسروتو في السجون وخاصة مع الارهابيين. 
كما نوّه بالعمل البيئي الذي تسعى  الجمعية للقيام به  للتخفيف من التلوث والحفاظ على بيئة سليمة، وختم كلامه بشكر الفريق العامل في الجمعية الذي يبذل اقصى جهده في الظروف الصعبة للحفاظ على استدامة الجمعية. 

أحيت السهرة السيدة ريما الترك وهي إحدى مؤسسي الجمعية، مقدّمة بصوتها الدافئ باقة من أجمل الاغاني المشهورة لكبار الفنانين باللغة اللبنانية، الفرنسية، الانكليزية والاسبانية والتي أضفت على السهرة جمالا، وانسجاما وفرحا. 

وعلى وقع رفرفة العلم اللبناني وعلم الجيش استهلت الترك الحفل بأغنية للجيش اللبناني تحية له في ذكرى عيده.  

ومن الملفت كان إجماع الحاضرين على نجاح هذه السهرة التي نظمتها جمعية نسروتو  و التي تميزت "بالجو الراقي، التنظيم، الحضور المميز، انتقاء الاغاني الجميلة وجو الراحة والفرح الذي ظلّل الحفل في وسط طبيعة خلّابة.

وبالمناسبة تكرر جمعية نسروتو شكرها الى كل من شارك في الحفل والى كل  من ساهم وتعب  ودعم وساهم في انجاحه وخاصة أدارة Pravda Valley السيدان سعد وايلي شعنين على كرمهما وضيافتهما.
 
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