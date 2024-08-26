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أفراح ومناسبات

الشبيبة الإهدنية تهنئ الكاهن الجديد وليام المكاري

Lebanon 24
26-08-2024 | 06:03
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زارت جمعية الشبيبة الإهدنية بيت الكهنة في اهدن لتهنئة الكاهن الجديد على مذابح كنائس الأبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن-زغرتا وليام المكاري بمناسبة سيامته الكهنوتية التي جرت مراسمها يوم السبت في ٢٤ آب ٢٠٢٤ في كنيسة مار شربل في اهدن. 
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وأهدت الشبيبة الإهدنية درعها الرابع للأب وليام، الذي أعرب عن "شكره وتقديره لنشاط أعضائها في خدمة تاريخ اهدن". 
 
كما تمنى أعضاء الشبيبة للكاهن الجديد مسيرة تكلل بالنجاح آملة منه أن يحذو حذو عظماء اهدن البطاركة والمطارنة والكهنة والرهبان والراهبات، وعلى رأسهم الطوباوي البطريرك مار اسطفان الدويهي الاهدني". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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