يوم طبي في بلدة السريرة - جزين

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نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع منظمة "نجدة مسيحي الشرق"، يوما طبيا، في بلدة السريرة، بتوجيه من الوزير هكتور حجار، حيت تمت معاينة العديد من سيدات البلدة وتقديم بعض الأدوية المتوافرة لهن، على أن يكون هناك يوم آخر الأربعاء المقبل، لإستكمال المعاينات لما تبقى من سيدات .وشكر مختار البلدة حافظ كيوان الوزير حجار ووزارة الشؤون، وقال: "بلدتنا السريرة تقدر عاليا كافة جهودكم الخيرة اتجاهها".