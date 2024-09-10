طالب من الكونسرفتوار الوطني ينال ذهبية مسابقة دولية

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وجّه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى التهئنة للكونسرفتوار الوطني بعد ان نال احد طلابه وهو عازف الغيتار جوزف بجاني الجائزة الذهبية في بطولة عالمية جرت مؤخراً في اليونان متقدّماً بذلك على متبارين عالميين منهم من اسبانيا.وقال المرتضى على حسابه على موقع "اكس" : "المبدعون أصداء كف الله حين تقرع الزمان"، فكيف إذا كان الصدى موسيقى من لبنان؟"واضاف:" جوزف بجاني المبدع اللبناني وتلميذ الكونسرفاتوار الوطني يحوز الجائزة الذهبية الأولى في مسابقة الغيتار العالمية، متقدمًا على جميع المشتركين من الدول كافة."وختم:"هذا فخر للبنان وللثقافة وللكونسرفاتوار، وللمبدع الشاب الذي رنّم اسم لبنان على مقامات التألّق العالمي."والجدير ذكره ان بجّاني نال الجائزة اثر مشاركته في مسابقة الغيتار العالمية (VOLOS Guitar Mundial Olympiad 2024) التي جرى تنظيمها في "فولوس" اليونانية في 20 آب 2024، بالتعاون مع "منظمة الغيتار العالمية" ("WGO" WORLD GUITAR ORGANIZATION). وتُعد هذه المباراة من أهم المسابقات في العالم وأشهرها، يشارك فيها متبارون من جميع البلدان في كافة أنواع الغيتار والأنماط الموسيقية، من عازفين ومؤلفين وأنسامبلات وأوركسترا وغيرها، ويحتل الفائزون فيها مكانة عالية في التصنيف العالمي للغيتار.وقد استطاع المتباري اللبناني جوزف بجاني (تلميذ أستاذ الغيتار في الكونسرفتوار الأستاذ مكرديج ميكايليان) إبهار لجنة التحكيم والفوز بالميدالية الذهبية عن الفئة التي شارك فيها ممثلاً لبنان في المسابقة العالمية عبر أدائه المتقن والاحترافي، بينما حصدت إسبانيا الميدالية الفضية، وبوليفيا البرونزية.