حفل في كازينو لبنان لدعم طلاب جامعة الروح القدس أحياه الفنان رامي عيّاش

أقامت جامعة الروح القدس – الكسليك حفل عشاء بعنوان: The USEK Honors Gala – Beirut Edition 2024، بدورته الأولى، في صالة السفراء في كازينو لبنان، أحياه الفنان رامي عيّاش.نظمت الحفل شركة Channel Me Media، بالتنسيق مع مكتبي التقدّم المؤسّساتي والعلاقات مع الخرّيجين في الجامعة. وضم الحضور عددًا من الوزراء والنواب، الأب العام هادي محفوظ، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية والرئيس الأعلى للجامعة والآباء المدبرين في الرهبانية ورئيس الجامعة الأب طلال هاشم، وجمع من الشخصيات السياسية والدينية والنقابية والتربوية، وأعضاء مجلس الجامعة وأسرتها التعليمية والإدارية والطلاب والمتخرّجين، إضافة إلى أصدقاء الجامعة ومحبّي الفنان رامي عيّاش.وبحسب بيان الجامعة، جذب الحفل مئات الحاضرين الذين تجمّعوا حول قضية نبيلة تمثّلت في مساعدة الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية، إذ خصّص ريع الحفل لتسديد أقساط الطلاب غير المقتدرين. وقد امتلأت المقاعد بالكامل، فكان لافتًا الحضور الكثيف الذي أتى لدعم هذه الخطوة الإنسانية الهادفة إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الطلاب وأهاليهم.استهل الحفل بالنشيد الوطني الذي أنشدته أوركسترا طلاب الجامعة، ثم كانت كلمة تقديم للإعلاميين إيلي الحلو وريتا بيا أنطون اللذين تحدثا عن تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية ورسالتها. وقدما لمحة عن الجامعة إبنة الرهبانية وتأسيسها وتطورّها وإنجازاتها والتزامها بالجودة والتميّز، لتصبح مركزًا أساسيًا في طليعة التعليم العالي في لبنان وخارجه. وتلا بعدها صلاة مباركة الحفل الأب محفوظ.متىمن جهته، تحدّث المؤسِّس الشريك لشركة Chanel Me Media موريس متى الذي أعلن أنه "رغم كل الظروف والتحديّات أبصر هذا الحدث النور، وذلك بسبب أملنا وعزيمتنا وإرادتنا في الاستمرار، لاسيما وأننا من خلاله ندعم الطلاب الذين هم قادة الغد. كما شكر كل فرد ساهم في إنجاح هذا الحفل من حضور ورعاة وشركات داعمة وفريق عمل الجامعة وشركة Chanel Me Media وكازينو لبنان، مؤكدًا أن "تضامن الجميع كان له الدور الأساسي في النجاح".القمرثم ألقت مديرة مكتبي التقدّم المؤسّساتي والعلاقات مع الخرّيجين في الجامعة كوزيت القمر، كلمة أكّدت فيها أن "هذا الحدث لا يشكّل احتفاءً بإنجازات الجامعة المهمة وحسب، إنما يثبت روح وقوة ووحدة مجتمع الجامعة. فهذا الحدث العائلي لجمع التبرّعات يعتبر بمثابة شهادة على جهودنا الجامعية ومدى النجاح الذي نحقّقه معًا". وشدّدت على ضرورة أن "تستمر علاقة المتخرّجين بالجامعة إلى أبعد من يوم تخرّجهم، بحيث يجب أن تصبح علاقة أبدية عنوانها الوفاء". وأملت أن "يرافق المتخرّجون جامعتهم في نموّها وأن يعبّروا عن إنتمائهم من خلال المشاركة المعنوية والمادية، وبذلك نكرّم الإرث والتاريخ ونحافظ على الحاضر ونضمن المستقبل".وفي الختام، نوهت القمر بأصدقاء الجامعة وحضورهم ودعمهم، "ما يشكّل أمرًا حيويًا في التأكيد على رؤية الجامعة وإيمانها بحق التعليم للجميع".الأب هاشموفي مستهل كلمته، شكر الأب هاشم للأب محفوظ حضوره ودعمه الدائم للجامعة بمساندة الآباء المدبّرين. كما شكر "كل فرد ساهم من خلال عمله أو حضوره لإنجاح هذا الحدث والاحتفال معًا بفرح، لأنه من خلال العائدات سيتمكّن قسم كبير من الطلاب أن يتعلّم من دون ضغط مادي على الأهل".وأعرب عن تأكّده من النجاح، "لكن ما لم يكن متوقّعًا هذا التجاوب السريع من قبل الحضور الذي ملأ المقاعد بعدما نفدت التذاكر بأقل من أسبوعين"، شاكرًا للحضور ثقتهم "التي تحمّل الجامعة مسؤولية كبيرة نعدكم بأن نكون على قدرها". ولفت إلى أن "جامعة الروح القدس التي برهنت خلال سنين وقوفها إلى جانب مجتمعها، حافظت في الوقت عينه على طلابها وجودة التعليم فيها"، شاكر أسرتها التعليمية والإدارية "الذين على الرغم من الأزمة استمروا بالعمل بتفانٍ وإخلاص". وختم مؤكدًا أن "ما يميّزنا الاستراتيجية التي اعتمدناها تحت شعار "روح لرحلة التحوّل A Spirit for a Journey of Transformation"، إيمانًا منّا بأن المجتمع ليس فقط بحاجة لحاملي الشهادات، بل هو بحاجة أيضًا لإنسان يفكّر ويلتزم بالقوانين ويقوم بمبادرات تخدم مجتمعه وتساهم في تطوّره. استراتيجيتنا تشمل تحويل كل طالب منتسب إلى إنسان ناجح ومثقف وقادر على إحداث تغيير وتطوير مجتمعه أينما حلّ".عيّاشثم استمتع الحاضرون بأمسية فنيّة مليئة بالمفاجآت، إذ تضمن الحفل برنامجًا مميزًا ضم باقة من أجمل أغاني عيّاش، إضافة إلى مشاركة لافتة لأوركسترا طلاب جامعة الروح القدس – الكسليك بقيادة الأستاذ ربيع أبي راشد الذين قدّموا مجموعة من الأغاني الأجنبية والعربية، لاقت استحسان الحضور.ثم أطلّ عيّاش على جمهوره، برفقة أعضاء فرقته الموسيقية، فرحّب بهم فردًا فردًا. كما أعرب عن فرحه بإقامة هذا الحفل الكبير الذي يعبّر عن قوة جامعة الروح القدس، مثنيًا على "عظمة لبنان وصمود شعبه الجبّار الذي بقي مصمّمًا على الاستمرار، متحدّيًا المحن والصعوبات". وقال "إننا نحتفي في هذه الليلة بإنجازات الجامعة وبلبنان هذا البلد الجميل الذي يستحق منّا كل دعم وتقدير".