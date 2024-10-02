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أفراح ومناسبات
ترشيح المسرح الوطني اللبناني لجائزة إيكروم - الشارقة
Lebanon 24
02-10-2024
|
05:18
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أعلن مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة (المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية) عن القائمة المختصرة المرشحة للدورة الرابعة من جائزة إيكروم - الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية (2023-2024).وتضمنت القائمة المختصرة 18 مشروعا متميزا من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والسعودية، وسوريا، وعًمان، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، ومصر، واليمن.
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وقد اختارت لجنة التحكيم مشروع جمعية تيرو للفنون في الحفاظ على التراث الثقافي السينمائي في لبنان من خلال إعادة تأهيل دور السينما التاريخية، وحماية وحفظ الملصقات والأفلام والموروث الشفهي والحرف اليدوية التقليدية عبر الورش والمهرجانات، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة إيكروم - الشارقة للممارسات الجيدة 2023-2024 ضمن احتفالية خاصة تقام في مدينة الشارقة في أواخر شهر تشرين الثاني من هذا العام.
وأكد مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي "أهمية التواجد ضمن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة إيكروم - الشارقة والتي تعتبر واحدة من أهم الجوائز التي تسلط الضوء على حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، وذلك بمبادرة من المؤسس الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي يحافظ بكل الأشكال على الهوية والتراث والثقافة العربية ".
يذكر ان جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون ، تهدف إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان، من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في صور، والتي تحوّلت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وسينما الكوليزيه التاريخية في بيروت وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية وحفظ الملصقات والأرشيف السينمائي ، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، وعروض الأفلام للمكفوفين والصم والورش التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر، مهرجان تيرو الفني الدولي ، مهرجان صور المسرحي الدولي.
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