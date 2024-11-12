Advertisement

أفراح ومناسبات

البروفسور رغيد الخوري ينظم مؤتمر U-CARE بالإشتراك مع الجمعية الفرنسية لجراحة المسالك البولية (صور)

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:04
A-
A+
Doc-P-1277202-638670190813899049.jpg
Doc-P-1277202-638670190813899049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم البروفسور رغيد الخوري رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى سيدة المعونات الجامعي للسنة السادسة على التوالي مؤتمر U-CARE  بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الروح القدس الكسليك ممثلة بعميدها البروفسور بيار اده، والجمعية العلمية لجراحي المسالك البولية ممثلة برئيسها البرفسور خليل قرمش، بالإشتراك مع الجمعية الفرنسية لجراحة المسالك البولية AFU و المعهد الوطني الفرنسي للعلوم و معهد ال IRCAD في لبنان الذي يُعنى بتعليم أحدث التقنيات في الجراحة خصوصًا المنظارية والروبوت بالاضافة الى كبار الأخصائين اللبنانيين والدوليين للمشاركة بآخر التطورات الطبية، وذلك بهدف تجديد وتحسين العناية الصحية المقدمة لمرضى الأمراض البولية و خصوصًا سرطان الكلى، المثانة، البروستات و الخصية، خاصة بعد الدراسة التي أجراها القسم والتي أظهرت نتيجة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وفيروس كورونا، أنّ %57 من المرضى توقفوا مرحليا عن استكمال علاجهم من سنة 2019 لغاية 2024 إمّا بسبب انقطاع الأدوية أو لارتفاع أسعارها.
Advertisement

يقوم قسم المسالك البولية في مستشفى سيدة المعونات الجامعي كما جرت العادة في شهر تشرين الثاني، بعرض أخر مستجدات الاختصاص ودورها في الكشف والوقاية من الأمراض السرطانية الذكورية من خلال مؤتمره السنوي U-CARE الذي حضره مدير عام المستشفى الياس أبو فاضل ونخبة من ألمع الأطباء وتلاميذ الطب.

في ختام المؤتمر تلا البروفيسور الخوري توصيات المؤتمر و ناشد الجهات المعنية على رأسها وزارة الصحة المبادرة بإطلاق حملة وطنية سنوية للتوعية حول مخاطر مرض سرطان البروستات حاصدا المرتبة الاولى للسرطانات الاكثر انتشارا عند الرجال في لبنان حسب الأرقام الإحصائية للدراسة التي نشرها القسم في السنوات الماضية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
05:17 | 2024-11-12
10:53 | 2024-11-11
15:47 | 2024-11-10
07:48 | 2024-11-10
06:35 | 2024-11-10
11:03 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24