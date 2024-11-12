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أفراح ومناسبات
البروفسور رغيد الخوري ينظم مؤتمر U-CARE بالإشتراك مع الجمعية الفرنسية لجراحة المسالك البولية (صور)
Lebanon 24
12-11-2024
|
05:04
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نظّم البروفسور رغيد الخوري رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى سيدة المعونات الجامعي للسنة السادسة على التوالي مؤتمر U-CARE بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الروح القدس الكسليك ممثلة بعميدها البروفسور بيار اده، والجمعية العلمية لجراحي المسالك البولية ممثلة برئيسها البرفسور خليل قرمش، بالإشتراك مع الجمعية الفرنسية لجراحة المسالك البولية AFU و المعهد الوطني الفرنسي للعلوم و معهد ال IRCAD في لبنان الذي يُعنى بتعليم أحدث التقنيات في الجراحة خصوصًا المنظارية والروبوت بالاضافة الى كبار الأخصائين اللبنانيين والدوليين للمشاركة بآخر التطورات الطبية، وذلك بهدف تجديد وتحسين العناية الصحية المقدمة لمرضى الأمراض البولية و خصوصًا سرطان الكلى، المثانة، البروستات و الخصية، خاصة بعد الدراسة التي أجراها القسم والتي أظهرت نتيجة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وفيروس كورونا، أنّ %57 من المرضى توقفوا مرحليا عن استكمال علاجهم من سنة 2019 لغاية 2024 إمّا بسبب انقطاع الأدوية أو لارتفاع أسعارها.
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يقوم قسم المسالك البولية في مستشفى سيدة المعونات الجامعي كما جرت العادة في شهر تشرين الثاني، بعرض أخر مستجدات الاختصاص ودورها في الكشف والوقاية من الأمراض السرطانية الذكورية من خلال مؤتمره السنوي U-CARE الذي حضره مدير عام المستشفى الياس أبو فاضل ونخبة من ألمع الأطباء وتلاميذ الطب.
في ختام المؤتمر تلا البروفيسور الخوري توصيات المؤتمر و ناشد الجهات المعنية على رأسها وزارة الصحة المبادرة بإطلاق حملة وطنية سنوية للتوعية حول مخاطر مرض سرطان البروستات حاصدا المرتبة الاولى للسرطانات الاكثر انتشارا عند الرجال في لبنان حسب الأرقام الإحصائية للدراسة التي نشرها القسم في السنوات الماضية.
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