لبنانيو الإغتراب يجتمعون لدعم لبنان

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اتّخذت جمعية LIFE خطوة استباقية لتلعب دوراً توجيهياً فاعلاً من خلال توفير منصات وفرص للبنانيين المنتشرين حول العالم للتواصل، التفاعل وتقديم الدعم، حيث استضافت مؤخّراً، حدثاً لعرض الأفكار الريادية معروف ب" Pitch Night" أقامته في نيويورك، خصيصاً لرواد الأعمال اللبنانيين – وهو فعالية تقيمها باستمرار لكنّه حمل في مضامينه هذه المرة معانٍ خاصّة. أصبح هذا اللقاء نقطة جامعة لرواد الأعمال، المستثمرين، والداعمين ومحطّة لتوحيد الجهود نحو هدف مشترك. إلى جانب تخلّل الحدث لعرض أفكار مبتكرة لثمانية شركات ناشئة ودعم ريادة الأعمال، حمل هذا الأخير بطياته معانٍ عميقة، إذ عزّز روح التضامن بين الحاضرين، في ظلّ الحرب التي تدمّر لبنان وتقتل شعبه، وحثّهم على التكاتف في أوقات المحن. كذلك، أكّد قوة الوحدة والالتزام تجاه المجتمع وشجّع الأفراد على مساندة بعضهم البعض وتجديد عزيمتهم الجماعية في هذه الأوقات الصعبة.بالمناسبة، تحدّثت المديرة التنفيذية لـ LIFE زينا مهنّا قائلة : "إنّه من المشجّع رؤية التكاتف الحاصل في المجتمع اللبناني في هذه الأوقات الصعبة". وتابعت :" لقد تخطّى الحدث الذي تقيمه الجمعية لعرض الأفكار، إطاره ليتحوّل إلى منصة تعبيرية جامعة، تعمل من أجل تحقيق مستقبل زاخر بالوحدة والأمل للوطن".كذلك، أصبحت المنظمة وسيط حيوي يربط المجتمع اللبناني حول العالم بوطنه، إنطلاقاً من إدراكها لندرة المعلومات الموثوقة خارج لبنان والرغبة القوية لدى الجالية اللبنانية في تقديم المساعدة. كمل تعمل على الإجابة على الاستفسارات المباشرة المتعلقة بتقديم الدعم، من خلال سلسلة ندوات "Engage and Act" تقيمها أونلاين بالشراكة مع LebNet وILMA USA، مما يضمن بقاء شبكتها العالمية من الأعضاء والمتبرعين والشركاء على اطلاع بما يجري ويتيح لهم مشاركة فعّالة.في هذا السياق، قدم ناصر ياسين، منسق لجنة الطوارئ اللبنانية ووزير البيئة، في الجلسة الأخيرة، رؤى أساسية حول خطة الاستجابة الطارئة للحكومة والالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر الأخير في باريس.