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"اتحاد كشاف لبنان" يطلق حملة دعم تربوي وصحي في صيدا

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:46
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أطلق "اتحاد كشاف لبنان"، بالتعاون مع جمعية "كشافة الفاروق" و"المركز الثقافي الإسلامي الخيري" في صيدا، حملة الدعم التربوي والصحة النفسية ضمن حملة "سلام للبنان" التي أطلقتها المنظمة الكشفية العربية. وجاءت الحملة برعاية بلدية صيدا، في لقاء أقيم في مدرسة أنجليك صليبا، بحضور عدد من الشخصيات الكشفية والاجتماعية.
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افتتح اللقاء بالنشيد الوطني وكلمة ترحيبية ألقاها مفوض عام "كشافة الفاروق"، الذي أثنى على دور صيدا كمدينة احتضنت أهل الجنوب في المحن.

وأكد القائد سعيد معاليقي، ممثلاً المنظمة الكشفية العربية، دعمها المستمر للبنان في هذه الظروف، مستذكراً القائد المؤسس الأمير يوسف دندن ودوره في المسيرة الكشفية. من جهته، شدد حسيب ذبيان، ممثل "اتحاد كشاف لبنان"، على أهمية دور الجمعيات الكشفية في مواجهة الأزمات، داعياً للوقوف دقيقة صمت تكريماً للشهداء.

كما تضمنت الفعالية كلمة مسجلة للمفوض الدولي لجمعية الكشافة الإسلامية الجزائرية أمين مناصرية، الذي أكد وقوف الكشافة العربية إلى جانب لبنان.

بدوره، أشار الدكتور خليل معتوق، ممثلاً "المركز الثقافي الإسلامي الخيري"، إلى فخر الجمعية بشراكتها مع "اتحاد كشاف لبنان"، معلناً استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق أهداف الحملة.

تناول القائد حسن حمود، منسق لجنة إدارة الكوارث والأزمات في الجنوب، أهمية التعاون بين الجمعيات الكشفية لتقديم الخدمات الضرورية للمحتاجين في مراكز الإيواء وخارجها. أما القائد إبراهيم الحريري، رئيس جمعية كشافة الفاروق، فأكد أن الجمعية لن تدخر جهداً لدعم الطلاب ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم.
واختتم ممثل بلدية صيدا، المهندس محمد البابا، اللقاء مشيداً بدور الجمعيات الكشفية في دعم الطلاب ومساندتهم في مختلف المراحل التعليمية، ناقلاً تحيات رئيس البلدية الدكتور حازم بديع.

بعد ذلك، جال المشاركون في أرجاء المركز واطلعوا على آلية تنفيذ المبادرة، حيث تفاعلوا مع التلاميذ والأهالي، في خطوة أكدت أهمية التكافل المجتمعي في الظروف الصعبة. (الوكالة الوطنية للإعلام)





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