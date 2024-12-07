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أفراح ومناسبات

للسنة 16 على التوالي.. افتتاح Christmas by the Lake على ضفاف بحيرة بنشعي في هذا الموعد

Lebanon 24
07-12-2024 | 04:41
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للسنة 16 على التوالي، يفتتح Christmas by the Lake، برئاسة السيدة ريما سليمان فرنجيه، موسم الأعياد المجيدة على ضفاف بحيرة بنشعي، مشكلاً مساحة محبة فرح وعيد. وعلى الرغم من الظروف القاسية التي يمر بها لبنان واللبنانيون، يبقى زمن الميلاد محطة أمل في حياة وقلوب الكثيرين.
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وستضاء زينة وشجرة الميلاد (بارتفاع 15 مترا وعرض 8.5 أمتار) لتغمر ضفاف بحيرة بنشعي بأكلمها في 12 كانون الأول 2024، الساعة 4:00 بعد الظهر وسط أجواء دافئة وترانيم ميلادية مع المغنية والمرنمة سندريلا حكَيّم.
 
 
 
 
وتستمر فعاليات Christmas By The Lake حتى 12 كانون الثاني 2025، تزامناً مع الميلاد المجيد لدى الطوائف الشرقية، ويتخللها عرض مسرحيتين مجاناً للعائلة والأطفال،
 Ghinwa في 19 كانون الاول
 
 
 
 
وLouna في 23 كانون الاول في مطعم بحيرة بنشعي عند الساعة 5:00 مساءً.

 
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