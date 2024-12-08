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فنون ومشاهير
مذيعة الـ"ال بي سي" تحتفل بخطوبتها... شاهدوا الصور وتعرفوا إلى حبيبها
Lebanon 24
08-12-2024
|
09:00
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احتفلت مُذيعة البرنامج الصباحيّ في الـ"ال بي سي" أنيتا سليمان، بخطولتها من حبيبها الشاب جوي الحاج.
ونشرت زميلات أنيتا في الـ"ال بي سي" مجموعة من الصور عبر "انستغرام" من حفل خطوبتها.
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أنيتا سليمان
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