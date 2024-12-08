احتفلت مُذيعة البرنامج الصباحيّ في الـ"ال بي سي" أنيتا سليمان، بخطولتها من حبيبها الشاب جوي الحاج.

ونشرت زميلات أنيتا في الـ"ال بي سي" مجموعة من الصور عبر "انستغرام" من حفل خطوبتها.