رسيتال موسيقي في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية في القنطاري

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نظم مجلس أمناء وإدارة مدارس "هامازكايين" – لبنان للفنون، برعاية الوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان، أحياه الفنان بارسيغ غانانشيان، والفنان توروس روسلين، رسيتالا موسيقيا راقيا بعنوان "احتفال بالفرح والوحدة والأمل" مساء أمس، في الكنيسة الانجيلية الارمنية في القنطاري، في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان، والنواب: هاغوب بقرادونيان، نيقولا الصحناوي، ملحم خلف، نبيل بدر، إدغار طرابلسي، فريد البستاني، أغوب ترزيان، والوزراء السابقين ريشار قيومجيان، فريج صابونجيان وفارتينيه أوهانيان، مطران الأرمن الارثوذكس شاهيه بانوسيان، رئيس جامعة هايكازيان الدكتور بول هيدوسيان والمدير الإداري في هامازكايين سميك كاراباتيان وحشد من الشخصيات الثقافية والفنية والإجتماعية.كاراباتياناستهل كارباتيان الاحتفال بكلمة رحب فيها بالحضور، وقال:"يسر هامازكايين- لبنان أن يرحب بكم جميعا في حفلتنا الموسيقية الاحتفالية - احتفال بالفرح والوحدة والأمل. نحن فخورون بأن نكون جزءا من ثقافة لبنان الغنية وتنوعه، وهي شهادة حقيقية على الانسجام والحيوية التي تجعل أمتنا ومدينتنا الجميلة، بيروت، فريدة وملهمة للغاية".وأضاف: "هذا التقليد العزيز هو أكثر من مجرد أداء. إنها فرصة للالتقاء كمجتمع، للمشاركة في روح الموسم، وللتعرف على المواهب غير العادية التي تزدهر داخل مؤسستنا. يعد حدث هذا العام بأن يكون فريدا حقا ولا ينسى. سيتم تسليط الضوء على الأعضاء الخبراء في لجنة التدريس لدينا، الذين سيعتلون المسرح ليس فقط كمعلمين ولكن أيضا كفنانين بارعين في حد ذاتها. ومن خلال عروضهم الموسيقية الآسرة، سيذكروننا بالإبداع والتفاني الذي يغذي عملهم كل يوم".وتابع: "لا يقتصر حفل الليلة على الاحتفال بالفنون فحسب، بل يتعلق أيضا بتعزيز الروابط بين مجتمعنا والمعلمين الذين يشكلون مستقبل الموسيقى والفن للجيل القادم. يلعب مدرسونا وموجهونا دورا لا يقدر بثمن في توجيه وإلهام طلابهم، ليس فقط لتعزيز المهارات التقنية ولكن أيضا الحب العميق للإبداع والتعبير عن الذات. ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن خالص امتناننا لجميع المعلمين والموجهين في مدارسنا للفنون. لقد كانت سنوات تفانيكم في رعاية الإبداع والتميز لدى طلابكم بمثابة حجر الزاوية فينجاح مؤسستنا، ان جهودكم الدؤوبة والتزامكم الذي لا يتزعزع ما زالت تلهمنا جميعا".وقال: "بالنيابة عن عائلة همازكايين بأكملها، أشكركم على مساهماتكم القيمة. وبينما نجتمع هنا الليلة، دعونا نتوقف لحظة للتفكير في الأهمية الأعمق لهذا الاحتفال. إنه وقت الاتحاد ومشاركة فرحة ودفء الموسم وخلق ذكريات تدوم مدى الحياة. يمثل هذا الحفل شهادة على قوة الفن والموسيقى في جمع الناس معا وإلهام الأمل والوحدة. نأمل أن يجعلك أداء الليلة تشعر بالبهجة والإلهام، وأن تحمل معك جمال وفرحة هذا الاحتفال الخاص".ثم بدأ الاحتفال بتقديم الفنانان أبهى وأروع المقطوعات الفنية التي تحاكي المشاعر الانسانية والروحية والوطنية.أوهانيانبعدها، ألقت الوزيرة أوهانيان كلمة عبرت فيها عن "أهمية وغنى المجتمع اللبناني الذي يحتضن الثقافة والفن والموسيقى والحضارة"، مشيدة ب"الدور الريادي لمعهد هامازكايين– لبنان في نشر الثقافة والإبداع بشتى انواعها، لتصل إلى كل شرائح المجتمع في لبنان وخارجه، والدور الذي يؤديه في الحفاظ على ثقافة الحوار والتنوع والتعددية وهي غنى لبنان".وختمت: "هذا النموذج يجب أن نحافظ عليه وهو نموذج لبنان الذي نحبه كثيرا، لبنان الإنسان، لبنان الثقافة لبنان الغنى في التعدد والتنوع".