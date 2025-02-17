لبنانيون على القوائم القصيرة لأوسكار المبدعين العرب

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انتهى مهرجان" أوسكار المبدعين العرب"، من إعلان القوائم القصيرة للمسابقة الأدبية الكبرى التي ينظّمها على مستوى العالم العربي للموسم الثالث على التوالي.وتمكّن 4 لبنانيين من حجز مواقع لهم على هذه القوائم، على الرغم من تزامن مرحلة المشاركة هذا العام مع الحرب المدمّرة على لبنان وانعكاسها على تراجع نسبة المشاركين اللبنانيين.فاز اللبنانيون محمد إقبال حسن حرب وخلدون توفيق الرّفاعي في فئة الرواية عن عمليهما وخز الماضي وعطر زهرة المانوليا، وعبير حسن علّام في فئة أفضل كتاب منشور من خلال كتابها نبض الأزرق، وأحمد رضا أحمد شيبان في فئة القصّة القصيرة من خلال عمله علبة سجائر قديمة.وكانت قائمة الرواية ضمّت الى حرب والرفاعي، كلاًّ من المصريين مها شتا وريهام عبد القادر وعلاء حميدة وشيرين قايد، والمغربي يوسف الفرساوي، والجزائري عبد القادر بن جعفري، والسوري سليمان حمودي، والليبي عبد السلام عصمان.أمّا عن فئة القصّة القصيرة، فقد ضمت القائمة بالاضافة إلى شيبان، كلاً من رانيه ميكائيل ورغد النابلسي وسميّة جمعة من سوريا، وأحمد عبد السلام والزهراء محمد من مصر، وزينب ناصر من العراق، وهشام أفحايلي من المغرب، ووفاء بن صديق من السعوديّة، وسعد المأمون من السودان.ضمّت فئة أفضل كتاب منشور إلى علّام، أنس بو سلام ونورة البيلاني وكريم الطيبي وفاطمة النار من المغرب، ومحمد يوسف حامد عرابين وخنساء جمال من مصر، وأحمد المؤذّن من البخرين، وسعيد أبو نعسة من فلسطين، ورحيل العلى بن دحمان من الجزائر.وقائمة القصّة القصيرة جداً، ضمّت أحمد فوزي، وسالي أحمد، وأحمد عبد الجليل، وفاطمة فرج وعاطف مصطفى، وإسماعيل أحمد من مصر، وسمير دعاس من الجزائر، ونزار لعرج من المغرب، وخلف أحمد من العراق، ونبيهة محضور من اليمن.وعن فئة النصّ المسرحي، وصل إلى القائمة القصيرة كل من كرم طنيوس ومحمود القليني ومجيب أحمد ومجدي القوصي من مصر، والأمير حيدر الشطري وأحمد عبد الأمير وسحر جهل من العراق، ورؤى زرمق من فلسطين، وعز الدين ونيس من ليبيا، وإيمان الصامت من تونس.وتصدّرت مصر نسبة الفائزين في القائمة القصيرة لفئة السيناريو والحوار الطويل من خلال أحمد حجاج، وعبد الرحمن رشدي، وعاطف عبود، وأماني حجازي، وعوني السيد، وأحمد عوض، وشريف الأنصاري، إضافة إلى الفلسطيني يعقوب أبو العطا، والسوداني محمد حسن حسين، والسورية انتصار جوهر.وعن فئة السيناريو والحوار القصير، فقد ضمّت القائمة كلّاً من المصريين محمد حسن ورضا سليمان وأحمد قاسم وصلاح عبد ربه، والسوريين محمود الحاج علي وروز إسماعيل وأمينة سليمان، والجزائريَين عبد الهادي بلغيث ومصطفى بوري، والفلسطينية حنان المصري.وبالنسبة الى فئة الشعر الفصيح، فقد وصل إلى القائمة القصيرة المصريون محمد طايل ومحمد عبد الرحمن وشيرين محمود وسكينة جوهر، والجزائريّان حسين عامر أحمد وأسامة إبن فرحات، والسعودي علي آل قمبر، والأردني محمد الصّافي، والموريتاني صلاح الدين الخو، والسوري أحمد زيد.تغلّب الحضور المصري في فئة الشعر العامّي بعشرة متسابقين هم محمود لطفي السيّد إسماعيل، ومها حميد أحمد محمد، ومروة سليمان سلامة سالمان، ومحمد أحمد محمود محمد المغاوي، ومحمد إبراهيم فرغلّي حسن، ودينا السيد لطفي الدسوقي، وجمعة عيد جمعة مبارك، ومصطفى عبد ربه شمس بكر، وسعد سعيد هيبل سعيد، وعيد تايب يوسف.وعن فئة المقالة هبة أحمد إبراهيم معوّض وأحمد محمد فؤاد مصطفى وأحمد عبد الرحمن أحمد من مصر، ومحمد العلمي وفاطمة طاهري من المغرب، وعبد الكريم البليخ من سوريا، ومروة معتز ضياء الدين زمّر من فلسطين، والطيّب الطويلي من تونس، وزينب السعود من الأردن، وحنينة لخميس طبيش من الجزائر.وألغيت فئة الشعر الغنائي هذه السنة لقلّة عدد المشاركين، فيما يُنتظر أن ينتهي القيّمون على المهرجان خلال أيّام، من فرز النتائج لإعلان أسماء الفائزين في المراتب الثلاثة الأولى عن كلّ الفئات، بحيث يتأهّل الفائزون الأوائل لتسلّم الجوائز في إحتفال يقام في العاصمة المصرية لهذه الغاية.يذكر أنّ المهرجان انطلق عام 2021 من القاهرة برعاية رسميّة من وزارة الشباب والرّياضة، وحظي كذلك برعاية وزارة الثقافة اللبنانية وعدد من النقابات والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام والمكتبات العامّة في لبنان، وانضم الى لجان التحكيم 16 محكّماً لبنانيّاً، فيما عيّنت المحامية سعاد مارون سفيرة للمهرجان في لبنان، كما يرعى المهرجان مؤسسات ثقافية وإعلاميّة من الدول العربية، ويديره مجلس إدارة مؤلّف من الدكاترة أمل سليمان وسهير شلبي وماريو منير.