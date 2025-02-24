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أفراح ومناسبات
معرض فردي لراشد بحصلي في "Rebirth Beirut" بعنوان "Phases of a Mutation"
Lebanon 24
24-02-2025
|
11:47
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تفتتح جمعية Rebirth Beirut السادسة من مساء بعد غد الأربعاء، المعرض الفردي Phases of a Mutation "مراحل تحول" للفنان اللبناني الشهير راشد بحصلي بإشراف طوني كرم.
وأشارت الجمعية إلى أن "المعرض يفتتح، بعد غد الأربعاء، من السادسة مساء حتى التاسعة مساء، ويستمر حتى 8 آذار في مقر جمعية Rebirth Beirut في الجميزة، شارع غورو، الطابق الأول، ويفتح أبوابه من الثانية عشرة ظهرا حتى السابعة مساء".
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ولفتت إلى أن "بحصلي رسام ومهندس معماري مرموق أمضى أكثر من 35 عاما في استكشاف آفاق جديدة في التعبير الفني، جامعا بين الواقعية والتجريد ليخلق أعمالا تحمل رموزا عميقة وتطرح تساؤلات تأملية".
وأشارت إلى أن "معرضه الجديد يجسد مراحل تحول، تطوره الفني المستمر في الشكل والبنية والعفوية. ومن خلال تفاعل ديناميكي بين الألوان والأنسجة والرموز، دعا بحصلي المشاهد إلى معايشة التحول، ليس فقط في الفن، بل في الحياة نفسها".
ولفتت إلى أنه "سيتم تخصيص جزء من عائدات المعرض لدعم مبادراتRebirth Beirut ، بما في ذلك ترميم البنية التحتية، مشاريع إنارة الشوارع، وغيرها من الجهود الهادفة إلى إحياء المدينة".
وعن المعرض، قال رئيس مؤسس جمعية Rebirth Beirut غابي فرنيني: "تجسد أعمال بحصلي صمود بيروت وجمالها، هذه المدينة التي لطالما كانت منارة للفن والثقافة والحب. يعكس تطوره الفني رحلتنا كمدينة نعيد الأمل والابتكار، ونتطور باستمرار".
أضاف: "إن استضافة هذا المعرض في Rebirth Beirut هي تأكيد على التزامنا المستمر دعم الفنانين والحفاظ على الإرث الثقافي لبيروت".
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