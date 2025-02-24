Advertisement

أفراح ومناسبات

معرض فردي لراشد بحصلي في "Rebirth Beirut" بعنوان "Phases of a Mutation"

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1325054-638760197479947227.png
Doc-P-1325054-638760197479947227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تفتتح جمعية Rebirth Beirut السادسة من مساء بعد غد الأربعاء، المعرض الفردي Phases of a Mutation "مراحل تحول" للفنان اللبناني الشهير راشد بحصلي بإشراف  طوني كرم.

وأشارت الجمعية إلى أن "المعرض يفتتح، بعد غد الأربعاء، من السادسة مساء حتى التاسعة مساء، ويستمر حتى 8  آذار في مقر جمعية Rebirth Beirut  في الجميزة، شارع  غورو، الطابق الأول، ويفتح أبوابه من الثانية عشرة ظهرا حتى السابعة مساء".
Advertisement

ولفتت إلى أن "بحصلي رسام ومهندس معماري مرموق أمضى أكثر من 35 عاما في استكشاف آفاق جديدة في التعبير الفني، جامعا بين الواقعية والتجريد ليخلق أعمالا تحمل رموزا عميقة وتطرح تساؤلات تأملية".

وأشارت إلى أن "معرضه الجديد يجسد مراحل تحول، تطوره الفني المستمر في الشكل والبنية والعفوية. ومن خلال تفاعل ديناميكي بين الألوان والأنسجة والرموز، دعا بحصلي المشاهد إلى معايشة التحول، ليس فقط في الفن، بل في الحياة نفسها".

ولفتت إلى أنه "سيتم تخصيص جزء من عائدات المعرض لدعم مبادراتRebirth Beirut ، بما في ذلك ترميم البنية التحتية، مشاريع إنارة الشوارع، وغيرها من الجهود الهادفة إلى إحياء المدينة".

وعن المعرض، قال رئيس مؤسس جمعية  Rebirth Beirut غابي فرنيني: "تجسد أعمال بحصلي صمود بيروت وجمالها، هذه المدينة التي لطالما كانت منارة للفن والثقافة والحب. يعكس تطوره الفني رحلتنا كمدينة نعيد الأمل والابتكار، ونتطور باستمرار".

أضاف: "إن استضافة هذا المعرض في Rebirth Beirut هي تأكيد على التزامنا المستمر دعم الفنانين والحفاظ على الإرث الثقافي لبيروت".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
03:21 | 2025-02-24
06:12 | 2025-02-23
10:58 | 2025-02-22
10:23 | 2025-02-21
10:45 | 2025-02-20
11:54 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24