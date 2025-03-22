الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس أحيت عيد الأم

Advertisement

أحيت الرابطة للروم الأرثوذكس عيد الأم باحتفال أقامته في فندق "رويال" في ضبية، كرمت خلاله "أمهات مميزات"، في حضور نخبة من رجال الدين والسياسة والمجتمع وأصدقاء الرابطة والرابطيين وعوائلهم.وألقى رئيس الرابطة الدكتور غلام كلمة عبر فيها عن تقديره "العميق للأمهات ودورهن الفاعل في المجتمع"، مقدماً لهن "أسمى آيات الشكر والامتنان".وقال: "يُسعِدُني ويشرفُني أن أشارك بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا. إنها فرصةٌ لنا اليوم أن نظهرَ بأبسط الطرق تقديرَنا وامتنانَنا لكل ما تقدمه الأمهات. فدورُكنَّ لا يقتصرُ على بناء العائلات، بل يتخطاه إلى بناء أملِ ونشرِ المحبةِ والوحدةِ في المجتمع. كل أمٍّ موجودةٍ معنا اليوم تستحقُّ الشكرَ والتقديرَ، فهي تمثلُ نموذجًا يعكسُ قيمَ العمل الجادِّ، الحب اللامتناهي، والقدرةَ على التوازنِ بين مختلفِ الأدوارِ. نحتفلُ اليومَ بإنجازاتِ الأمهاتِ اللواتي كرَّسْنَ حياتهنَّ في رعايةِ أسرهنَّ وفي بناءِ مجتمعٍ أفضلَ من خلالِ عطائهنَّ وعملهنَّ الدؤوبِ في مختلفِ المجالاتِ. أنتنَّ مصدرُ الإلهامِ للمجتمع بأسرهِ، أنتنَّ العنوانُ الحقيقيُّ للتضحيةِ، للنجاحِ، وللتفاني. ولا ننسى أمَّنا جميعًا مريم العذراء، والتي بصبرِها على موت ابنها على الصليبِ ألهمت الصبرَ والرجاءَ لأمهاتِ الشهداءِ وزوجاتهم، فصارت رمزًا للعطاءِ والتضحيةِ. كل عامٍ وأنتنَّ بألفِ خيرٍ. باسمي وباسمِ الرابطةِ اللبنانيةِ للرومِ الأرثوذكسِ أتقدِّمُ منكن بأجملَ التهاني وأطيبَ التمنياتِ".