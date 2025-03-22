Advertisement

أفراح ومناسبات

الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس أحيت عيد الأم

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:44
A-
A+
Doc-P-1337068-638782623999749038.png
Doc-P-1337068-638782623999749038.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس عيد الأم باحتفال أقامته في فندق "رويال" في ضبية، كرمت خلاله "أمهات مميزات"، في حضور نخبة من رجال الدين والسياسة والمجتمع وأصدقاء الرابطة والرابطيين وعوائلهم.
Advertisement

وألقى رئيس الرابطة الدكتور بشارة غلام كلمة عبر فيها عن تقديره "العميق للأمهات ودورهن الفاعل في المجتمع"، مقدماً لهن "أسمى آيات الشكر والامتنان".

وقال: "يُسعِدُني ويشرفُني أن أشارك بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا. إنها فرصةٌ لنا اليوم أن نظهرَ بأبسط الطرق تقديرَنا وامتنانَنا لكل ما تقدمه الأمهات. فدورُكنَّ لا يقتصرُ على بناء العائلات، بل يتخطاه إلى بناء أملِ المستقبل ونشرِ المحبةِ والوحدةِ في المجتمع. كل أمٍّ موجودةٍ معنا اليوم تستحقُّ الشكرَ والتقديرَ، فهي تمثلُ نموذجًا يعكسُ قيمَ العمل الجادِّ، الحب اللامتناهي، والقدرةَ على التوازنِ بين مختلفِ الأدوارِ. نحتفلُ اليومَ بإنجازاتِ الأمهاتِ اللواتي كرَّسْنَ حياتهنَّ في رعايةِ أسرهنَّ وفي بناءِ مجتمعٍ أفضلَ من خلالِ عطائهنَّ وعملهنَّ الدؤوبِ في مختلفِ المجالاتِ. أنتنَّ مصدرُ الإلهامِ للمجتمع بأسرهِ، أنتنَّ العنوانُ الحقيقيُّ للتضحيةِ، للنجاحِ، وللتفاني. ولا ننسى أمَّنا جميعًا مريم العذراء، والتي بصبرِها على موت ابنها على الصليبِ ألهمت الصبرَ والرجاءَ لأمهاتِ الشهداءِ وزوجاتهم، فصارت رمزًا للعطاءِ والتضحيةِ. كل عامٍ وأنتنَّ بألفِ خيرٍ. باسمي وباسمِ الرابطةِ اللبنانيةِ للرومِ الأرثوذكسِ أتقدِّمُ منكن بأجملَ التهاني وأطيبَ التمنياتِ".
مواضيع ذات صلة
الرابطة المارونية أحيت عيد القديس مارون في عنايا
lebanon 24
22/03/2025 22:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط عرض مع وفد رابطة متفرغي اللبنانية لشؤون الجامعة
lebanon 24
22/03/2025 22:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء إيجابي بين رابطة متفرغي اللبنانية ووزيرة التربية
lebanon 24
22/03/2025 22:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف نشأت فكرة عيد الأم؟
lebanon 24
22/03/2025 22:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:03 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
11:03 | 2025-03-21
08:01 | 2025-03-21
10:09 | 2025-03-20
07:41 | 2025-03-20
05:49 | 2025-03-20
11:43 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24