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أفراح ومناسبات
يوم طبي مجاني في مغدوشة
Lebanon 24
11-05-2025
|
13:59
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اقيم يوم طبي مجاني في مجمع
جورج
وجانيت
يونان
الاجتماعي في
مغدوشة
، برعاية بلدية مغدوشة وبالتعاون مع نادي ليونز
بيروت
فينيكس
ونادي ليونز بيروت بروغرس ونادي ليونز بيروت سيليكت شمل: تصوير ماموغرافي ل ٣٥ شخصا، فحص اذن ل٦٠ شخصا، فحص عيون ل ٧٠ شخصا، فحص سكري، تأمين نظارات طبية ل ١٠٠ شخص. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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