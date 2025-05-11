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أفراح ومناسبات

يوم طبي مجاني في مغدوشة

Lebanon 24
11-05-2025 | 13:59
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اقيم يوم طبي مجاني في مجمع جورج وجانيت يونان الاجتماعي في مغدوشة، برعاية بلدية مغدوشة وبالتعاون مع نادي ليونز بيروت فينيكس ونادي ليونز بيروت بروغرس ونادي ليونز بيروت سيليكت شمل: تصوير ماموغرافي ل ٣٥ شخصا،  فحص اذن ل٦٠ شخصا، فحص عيون ل ٧٠ شخصا، فحص سكري، تأمين نظارات طبية ل ١٠٠ شخص. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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