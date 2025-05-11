يوم طبي مجاني في مغدوشة

اقيم يوم طبي مجاني في مجمع وجانيت الاجتماعي في ، برعاية بلدية مغدوشة وبالتعاون مع نادي ليونز ونادي ليونز بيروت بروغرس ونادي ليونز بيروت سيليكت شمل: تصوير ماموغرافي ل ٣٥ شخصا، فحص اذن ل٦٠ شخصا، فحص عيون ل ٧٠ شخصا، فحص سكري، تأمين نظارات طبية ل ١٠٠ شخص. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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