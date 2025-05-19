مشروع سينمائي ضخم قريبا عن الفينيقيين

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نظّم المخرج الأب يوماً تكريمياً في غابة أرز – بشري، بحضور نقيب المحررين ، والفنانين وألسي فرنيني، وشخصيات إعلامية وفنية، تقديراً للجسم الإعلامي واحتفاء بالنجاح الكبير للفيلم الوثائقي "أرز الرب"، الذي أعدّه الأب سابا وسلط فيه الضوء على رمزية شجرة .وشكر الأب سابا الإعلاميين على دعمهم، معلناً انطلاق مشروع سينمائي جديد عن الفينيقيين من بالتعاون مع المنتج اللبناني الأصل الزغبي، مؤكداً أن الفيلم يُنفذ بمعايير عالمية وبميزانية تصل إلى 60 مليون دولار، ويهدف إلى إبراز تاريخ الفينيقي للعالم.الزغبي، بدوره، عبّر عن حبه العميق للبنان وحرصه على ترجمة هذا الحب بفيلم يعكس عظمة الحضارة الفينيقية، كاشفاً أن العمل بدأ فعلياً ويجري التنسيق له بين فرق متخصصة في وأميركا ولبنان.واختُتم اللقاء بقداس في وغداء قروي، في أجواء جمعت بين الإيمان والطبيعة والوطنية والثقافة. (الوكالة الوطنية للإعلام)