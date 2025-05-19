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أفراح ومناسبات

مشروع سينمائي ضخم قريبا عن الفينيقيين

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:51
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نظّم المخرج الأب جوني سابا يوماً تكريمياً في غابة أرز الرب – بشري، بحضور نقيب المحررين جوزيف القصيفي، والفنانين جورج شلهوب وألسي فرنيني، وشخصيات إعلامية وفنية، تقديراً للجسم الإعلامي واحتفاء بالنجاح الكبير للفيلم الوثائقي "أرز الرب"، الذي أعدّه الأب سابا وسلط فيه الضوء على رمزية شجرة الأرز.
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وشكر الأب سابا الإعلاميين على دعمهم، معلناً انطلاق مشروع سينمائي جديد عن الفينيقيين من هوليوود بالتعاون مع المنتج اللبناني الأصل أوسكار الزغبي، مؤكداً أن الفيلم يُنفذ بمعايير عالمية وبميزانية تصل إلى 60 مليون دولار، ويهدف إلى إبراز تاريخ لبنان الفينيقي للعالم.

الزغبي، بدوره، عبّر عن حبه العميق للبنان وحرصه على ترجمة هذا الحب بفيلم يعكس عظمة الحضارة الفينيقية، كاشفاً أن العمل بدأ فعلياً ويجري التنسيق له بين فرق متخصصة في بريطانيا وأميركا ولبنان.

واختُتم اللقاء بقداس في كنيسة التجلي وغداء قروي، في أجواء جمعت بين الإيمان والطبيعة والوطنية والثقافة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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