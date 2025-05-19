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أفراح ومناسبات
في هاليفكس الكندية... احتفال تكريمي لآدوارد ف. عرب بحضور المطران تابت
Lebanon 24
19-05-2025
|
06:19
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نظّمت لجنة
كنيسة سيدة
لبنان
في هاليفكس،
كندا
، بالتعاون مع
الجمعية اللبنانية
الكندية وبرعاية راعي أبرشية كندا
المارونية
المطران بول مروان
تابت
، احتفالاً لتقديم كتاب "آدوارد ف. عرب...
شهيد
الغربة" للزميل
جورج
عرب، في قاعة الكنيسة، بحضور قنصل لبنان في مقاطعة نوفاسكوشيا المهندس الدكتور وديع فارس، وخادم الرعية
الخوري
نعمة الله
عيد، والرئيسة العامة لراهبات
العائلة المقدسة
الأم ماري أنطوانيت
سعادة
، إضافة إلى عدد من الشخصيات
اللبنانية
والكندية وأبناء
الديمان
.
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استُهل الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والكندي، وقدّم الاحتفال منير دعبول باسم لجنة الكنيسة، مشيراً إلى رمزية المناسبة ودور الشهيد آدوارد ف. عرب، أول
كندي
من أصل لبناني يسقط في الحرب العالمية الثانية، في رفع اسم لبنان عاليًا في مجتمعات الانتشار.
وفي كلمته، أعرب القنصل فارس عن اعتزازه بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يعيد الشهيد آدوارد إلى الذاكرة الجماعية، مشيراً إلى أن "الكتاب الذي يوزّع اليوم يضم وثائق وصوراً نادرة تلقي الضوء على سيرة أحد أبناء الديمان المهاجرين الذين حفظوا اسم لبنان في الغربة، وهو ثمرة أمانة لهويتنا الروحية والوطنية".
من جهته
، أشاد المطران تابت بصاحب الكتاب جورج عرب، الذي تجاوزت مؤلفاته 78 كتاباً، واعتبر أن تقديم هذا العمل في كندا يعزز التواصل بين لبنان وبلدان الانتشار، مشدداً على "أولوية الكنيسة في نقل التراث الروحي والوطني، الذي يوحّد اللبنانيين، ويؤكد حضورهم الثقافي والرسولي أينما وجدوا". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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