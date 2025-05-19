في هاليفكس الكندية... احتفال تكريمي لآدوارد ف. عرب بحضور المطران تابت

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نظّمت لجنة في هاليفكس، ، بالتعاون مع الكندية وبرعاية راعي أبرشية كندا المطران بول مروان ، احتفالاً لتقديم كتاب "آدوارد ف. عرب... الغربة" للزميل عرب، في قاعة الكنيسة، بحضور قنصل لبنان في مقاطعة نوفاسكوشيا المهندس الدكتور وديع فارس، وخادم الرعية عيد، والرئيسة العامة لراهبات الأم ماري أنطوانيت ، إضافة إلى عدد من الشخصيات والكندية وأبناء .استُهل الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والكندي، وقدّم الاحتفال منير دعبول باسم لجنة الكنيسة، مشيراً إلى رمزية المناسبة ودور الشهيد آدوارد ف. عرب، أول من أصل لبناني يسقط في الحرب العالمية الثانية، في رفع اسم لبنان عاليًا في مجتمعات الانتشار.وفي كلمته، أعرب القنصل فارس عن اعتزازه بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يعيد الشهيد آدوارد إلى الذاكرة الجماعية، مشيراً إلى أن "الكتاب الذي يوزّع اليوم يضم وثائق وصوراً نادرة تلقي الضوء على سيرة أحد أبناء الديمان المهاجرين الذين حفظوا اسم لبنان في الغربة، وهو ثمرة أمانة لهويتنا الروحية والوطنية".، أشاد المطران تابت بصاحب الكتاب جورج عرب، الذي تجاوزت مؤلفاته 78 كتاباً، واعتبر أن تقديم هذا العمل في كندا يعزز التواصل بين لبنان وبلدان الانتشار، مشدداً على "أولوية الكنيسة في نقل التراث الروحي والوطني، الذي يوحّد اللبنانيين، ويؤكد حضورهم الثقافي والرسولي أينما وجدوا". (الوكالة الوطنية للإعلام)