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أفراح ومناسبات

LAU تمنح كريدية الدكتوراه الفخرية.. والوزيران سلامة والحاج خطيبان رئيسيان في تخريج الطلاب الشهر المقبل

Lebanon 24
22-05-2025 | 03:28
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 اعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) منح شهادة الدكتوراه الفخرية السنوية 2025 في الآداب الانسانية وهي اعلى مرتبة شرف تمنحها الى رجل الاعمال والمستثمر توفيق كريدية خريج الجامعة العام 1993 والحائز على جائزة إنجازات الخريجين العام 2023 تقديراً لأعماله، وذلك خلال حفل التخرج السنوي في حرم بيروت بتاريخ 21 حزيران 2025. كما تشهد احتفالات التخرج في (LAU) هذه السنة كلمتين رئيسيتين لوزير الثقافة غسان سلامة ووزير الاتصالات شارل الحاج لكي يستعرضا تجربتهما في الخدمة العامة، والديبلوماسية والتكنولوجيا وتشكل مصدر إلهام للخريجين والخريجات.
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توفيق كريدية

وتحتفي الجامعة اللبنانية الاميركية بـ كريدية لإحداثه نقلة نوعية في قطاع تجارة التجزئة الاقليمي ودعمه للتأثير الاجتماعي. وفي السيرة الذاتية للمُكرم انه رائد أعمال ومستثمر ومعروف بدوره كشريك مؤسس ورئيس تنفيذي لمجموعة "براندز فور ليس" (BFL)، التي توسعت في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط من خلال عمليات استحواذ استراتيجية وابتكار مفاهيم جديدة، وتدير أكثر من 50 فرعاً في مختلف الدول في ارجاء العالم. وفي خانة كريديه التعاون مع قطاع الروبوتيكس - التجارة الإلكترونية عالميًا من خلال توفير خدمة توصيل أفضل وأكثر كفاءة بواسطة الروبوتيك حيث يقدر أن كل روبوت لديه قدرة معالجة 150الف قطعة يوميًا. وإيمانًا منه بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، دعم كريدية مجموعة واسعة من المبادرات الخيرية في مجالات التعليم والصحة وتنمية المجتمع، ودعم وتمكين الشباب، وتوجيه رواد الأعمال الطموحين، والاستثمار في المبادرات التي تخلق فرصًا للجيل القادم.

وزير الاتصالات شارل الحاج

كذلك اعلنت الجامعة ان وزير الاتصالات شارل الحاج سيكون المتحدث الرئيسي خلال حفل تخرج الطلاب السنوي في حرم جبيل الجامعي بتاريخ 17 حزيران 2025، وهو خريج جامعة جورج ميسون في فيرجينيا – الولايات المتحدة الاميركية، والمدير الاداري لمجموعة (XOL) القابضة والمدير الاداري لمجموعة "المدى" للاتصالات بين الاعوام 2000 و 2025، والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وجنوب آسيا في شركة (MCI International) الاميركية بين 1991-1999. وهو رئيس وعضو مجلس ادارة جمعية "سوليدارتي" منذ العام 2019، وشغل مركز رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" لولايتين بين عامي 2019 و2024.

وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة

كذلك يلقي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة الكلمة الرئيسية خلال حفل التخرج في حرم بيروت الجامعي بتاريخ 20 حزيران 2025. سلامة خرّيج الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت، ودرس القانون والأدب والعلوم السياسية في العاصمة الفرنسية، ونال شهادات دكتوراه في العلوم السياسية والآداب والقانون. ودرّس العلاقات الدولية في جامعات لبنانية وفرنسية وأميركية. وشغل سلامة مناصب عدة، اهمها وزير الثقافة بين العامين 2000 و2003 في ظل حكومة رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري، وتولى تنظيم قمّة بيروت العربية التي عقدت في آذار 2002. وأشرف على تنظيم القمة الفرانكوفونية في لبنان في تشرين الأول 2002. كما وعمل سلامة مستشاراً سياسياً ومندوباً للأمم المتحدة في العراق وليبيا. نشر العديد من المؤلفات باللغتين بالفرنسية والعربية حول قضايا مختلفة، ويعمل على إعادة لبنان إلى خريطة العالم الثقافية من خلال جملة من الخطوات.
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