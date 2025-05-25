قداس الشكر السنوي لرابطة كاريتاس – إقليم صور

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ترأس رئيس أساقفة أبرشية صور للموارنة المطران شربل ، بدعوة من رابطة كاريتاس - إقليم صور، قداس الشكر السنوي في البحار في صور، عاونه فيه كاريتاس الأب شربل عبود، ورئيس كاريتاس صور مارون غفري، والأبوان يعقوب صعب وريشار ممثلا راعي ابرشية صور للروم الملكيين المتروبوليت اسكندر، وكاهن رعية الكتيبة في "اليونيفل"، بحضور قائد القطاع الجنرال نيكولا مندوليسي وضباط من "اليونيفيل" وشبيبة كاريتاس صور وحشد من ابناء الرعية .بعد القداس، ألقى عبد الله عظة قال فيها: " تحمل أولًا رسالة السلام. قال لتلاميذه: السلام لكم. هذا السلام هو ثمرة الانتصار على الموت، حيث غلب الموت والشيطان، ومنحنا الحياة الأبدية. سلام المسيح يفتح قلوبنا على السماء، لأن المؤمن لا يعيش فقط لزمن هذا العالم، بل يتوق إلى موطنه الأبدي. وبالتالي هذا السلام هو أيضًا سلام المصالحة، فقد صالحنا يسوع مع الآب ومع ذواتنا. من يمتلك سلام المسيح، يعيش بالنعمة ويطلب القداسة، إذ لا حياة مقدّسة خارج يسوع".أضاف: "المسيح دعانا للتوبة ومغفرة الخطايا. من تحرر من الخطيئة لا يعيش في خوف، بل في نور القيامة، أما من استعبدته الخطيئة، فهو في ظلمة وقلق.واشار البرّ ليس من الإنسان، بل من الله. لا نتبرر بأفكارنا، بل بأفكار المسيح وسلوكه، لأنه وحده يحررنا من الموت الثاني. وغاية الإيمان هي خلاص النفوس وهذا ما نبلغه بالإيمان بقيامة المسيح".وختم: "يسوع القائم من بين الأموات حاضر معنا، لا كذكرى، بل كشخص حيّ يحمل جراحه، ويهبنا سلامه الحقيقي".بعد انتهاء القداس القى الاب الروحي للكنيسة يعقوب صعب كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم في هذا القداس لنتوجّه بشكرنا إلى الله، الذي يقودنا دومًا بمحبّته ورحمته، ويبارك مساعينا الإنسانية والروحية. نجتمع تحت جناح كاريتاس – هذه اليد الممدودة من الكنيسة إلى الإنسان المتألّم – لنرفع صلاتنا في ختام سنة من العطاء والتفاني، وفي انطلاقة حملة كاريتاس السنوية تحت شعار "إيمان إنسان لبنان"، هذا الشعار الذي يعكس التزامنا الثابت بخدمة الإنسان، أيقونة الله، في وطن يتوق إلى الرجاء والكرامة. بفرح كبير، نرحّب بيننا اليوم ، كما نوجّه تحيّة محبّة لكل من شارك من متبرّعين في حملة كاريتاس وشركاء، وأصدقاء، وإخوة في الرسالة.، فلنقدّم هذا القداس بنية الشكر والتضرّع، سائلين أن يبارك هذه الحملة ويغدق علينا نعم الإيمان والثبات في خدمة الإنسان.معاً، نصلّي، نحبّ، ونعمل. ومعاً، على متابعة المسيرة" .بدوره ألقى الأب عبود كلمة باسم كاريتاس لبنان عبر فيها عن شكره وامتنانه. مستهلا كلمته بتوجيه الشكر إلى المطران شربل عبدالله "على حضوره الدائم ودعمه المستمر لكاريتاس"، مشيرًا إلى "دوره الريادي حين كان رئيسًا للإقليم"، ومؤكدًا أن "شهادته تعني الكثير ولا سيّما في ظل متابعته الحثيثة لقضايا الأبرشية خلال فترة الحرب".وحيا إقليم برئاسة المونسنيور مارون غفري وجميع أعضاء الإقليم، مثنيًا على "جهودهم المتواصلة ومتابعتهم الدقيقة لكل أعمال الإقليم، ولا سيّما خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد". وأكد أن "كاريتاس بذلت كل ما بوسعها، بكل ما أوتيت من قوة، للوقوف إلى جانب أهل الجنوب بمختلف الطرق الممكنة".وفي ختام كلمته، شكر "اليونيفيل" الإيطالية على مشاركتهم في القداس، معتبرًا أن "دعمهم يشكل رسالة تضامن مهمة للبنان في كل لحظة. ومن خلالكم، أوجّه الشكر إلى الشعب الإيطالي وكل الجهات الراعية التي تقدم لنا المساعدة، ولا سيّما عبر كاريتاس إيطاليانا، في تأكيد دائم أن الشعب اللبناني ليس وحده، بل تحيط به أيادٍ ممدودة بالخير والمحبة".بعدها انتقل الحضور إلى فأقيم حفل ضيافة.