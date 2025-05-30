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توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الفني الأنطوني ومنصة "مكنون" الاردنية

Lebanon 24
30-05-2025 | 04:57
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وقع المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة ومنصة "مكنون" الأردنية وهي اول حاضنة اعمال سحابية مخصصة لتدريب ودعم الحرفين، اتفاقية تعاون في احتفال اقيم في حرم المعهد في حضور الهيئة الإدارية والتعليمية.
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 والقى مدير المعهد الأب شربل بوعبود كلمة شدد فيها على "اهمية هذا التعاون الذي يسهم في خلق وإيجاد فرص عمل لكل الحرفيين في لبنان والعالم العربي، مشيرا الى أن "هذا الاتفاق يسعى إلى متابعة الفنانين والحرفيين وتطورهم ودعم مهارتهم وقدراتهم الفنية من خلال منصة "مكنون".

واعتبر ان "العمل الحرفي هو في أولويات عمل المعهد الفني الأنطوني الذي يسعى إلى احياء كل الحرف اللبنانية وبخاصة التي فقدت من المجتمع اللبناني".

بدورها شكرت ممثلة "مكنون" في لبنان السيدة كريستينا البنا المعهد الفني الأنطوني والإدارة وجميع العاملين متمنية "النجاح والتوفيق والازدهار للمعهد وان تكون هذه الاتفاقية لمساعدة الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية لخيرهم ومساعدتهم على إظهار اعمالهم الفنية في كل العالم من خلال منصة "مكنون". 

واختتم الاحتفال بتوقيع الاتفاقية ومباركة الحاضرين.
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