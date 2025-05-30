24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الفني الأنطوني ومنصة "مكنون" الاردنية
Lebanon 24
30-05-2025
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع
المعهد الفني
الأنطوني في
الدكوانة
ومنصة "مكنون"
الأردنية
وهي اول حاضنة اعمال سحابية مخصصة لتدريب ودعم الحرفين، اتفاقية تعاون في احتفال اقيم في حرم المعهد في حضور
الهيئة الإدارية
والتعليمية.
Advertisement
والقى مدير المعهد الأب
شربل بوعبود
كلمة شدد فيها على "اهمية هذا التعاون الذي يسهم في خلق وإيجاد فرص عمل لكل الحرفيين في
لبنان
والعالم العربي، مشيرا الى أن "هذا الاتفاق يسعى إلى متابعة الفنانين والحرفيين وتطورهم ودعم مهارتهم وقدراتهم الفنية من خلال منصة "مكنون".
واعتبر ان "العمل الحرفي هو في أولويات عمل المعهد الفني الأنطوني الذي يسعى إلى احياء كل الحرف
اللبنانية
وبخاصة التي فقدت من
المجتمع اللبناني
".
بدورها شكرت ممثلة "مكنون" في لبنان السيدة كريستينا البنا المعهد الفني الأنطوني والإدارة وجميع العاملين متمنية "النجاح والتوفيق والازدهار للمعهد وان تكون هذه الاتفاقية لمساعدة الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية لخيرهم ومساعدتهم على إظهار اعمالهم الفنية في كل العالم من خلال منصة "مكنون".
واختتم الاحتفال بتوقيع الاتفاقية ومباركة الحاضرين.
مواضيع ذات صلة
المعهد الفني الأنطوني استقبل عقيلة قائد الجيش: إشادة بالتفوق والإبداع اللبناني
Lebanon 24
المعهد الفني الأنطوني استقبل عقيلة قائد الجيش: إشادة بالتفوق والإبداع اللبناني
30/05/2025 15:35:06
30/05/2025 15:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت و"OMT"
Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت و"OMT"
30/05/2025 15:35:06
30/05/2025 15:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد نقابات العمال شمالا والنقابة العامة المصرية
Lebanon 24
توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد نقابات العمال شمالا والنقابة العامة المصرية
30/05/2025 15:35:06
30/05/2025 15:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع برتوكول تعاون بين دار إفتاء عكار وجامعة بيروت العربية
Lebanon 24
توقيع برتوكول تعاون بين دار إفتاء عكار وجامعة بيروت العربية
30/05/2025 15:35:06
30/05/2025 15:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جامعة بيروت العربية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية عشرة فرع طرابلس
Lebanon 24
جامعة بيروت العربية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية عشرة فرع طرابلس
05:26 | 2025-05-30
30/05/2025 05:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية نظمت مؤتمر Bio Beirut 12
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية نظمت مؤتمر Bio Beirut 12
05:05 | 2025-05-30
30/05/2025 05:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق كتاب "جان عبيد ستة عقود في الوطن"
Lebanon 24
إطلاق كتاب "جان عبيد ستة عقود في الوطن"
12:40 | 2025-05-29
29/05/2025 12:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت و"OMT"
Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت و"OMT"
10:34 | 2025-05-29
29/05/2025 10:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة "سينما الكوليزيه" في الحمرا: المسرح الوطني اللبناني ينبض من جديد
Lebanon 24
عودة "سينما الكوليزيه" في الحمرا: المسرح الوطني اللبناني ينبض من جديد
09:33 | 2025-05-29
29/05/2025 09:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
Lebanon 24
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
14:35 | 2025-05-29
29/05/2025 02:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
16:45 | 2025-05-29
29/05/2025 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
02:15 | 2025-05-30
30/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
23:05 | 2025-05-29
29/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة منزل الصحافي وسام سعادة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
مداهمة منزل الصحافي وسام سعادة.. اليكم ما جرى
15:53 | 2025-05-29
29/05/2025 03:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
05:26 | 2025-05-30
جامعة بيروت العربية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية عشرة فرع طرابلس
05:05 | 2025-05-30
الجامعة اللبنانية نظمت مؤتمر Bio Beirut 12
12:40 | 2025-05-29
إطلاق كتاب "جان عبيد ستة عقود في الوطن"
10:34 | 2025-05-29
اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت و"OMT"
09:33 | 2025-05-29
عودة "سينما الكوليزيه" في الحمرا: المسرح الوطني اللبناني ينبض من جديد
08:00 | 2025-05-29
معهد فيلوكاليا دعا الى حضور أمسية "صدى – قصائد الحكمة المغنّاة" على مسرح كازينو لبنان
فيديو
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
30/05/2025 15:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
30/05/2025 15:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
30/05/2025 15:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24