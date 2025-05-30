توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الفني الأنطوني ومنصة "مكنون" الاردنية

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وقع الأنطوني في ومنصة "مكنون" وهي اول حاضنة اعمال سحابية مخصصة لتدريب ودعم الحرفين، اتفاقية تعاون في احتفال اقيم في حرم المعهد في حضور والتعليمية.والقى مدير المعهد الأب كلمة شدد فيها على "اهمية هذا التعاون الذي يسهم في خلق وإيجاد فرص عمل لكل الحرفيين في والعالم العربي، مشيرا الى أن "هذا الاتفاق يسعى إلى متابعة الفنانين والحرفيين وتطورهم ودعم مهارتهم وقدراتهم الفنية من خلال منصة "مكنون".واعتبر ان "العمل الحرفي هو في أولويات عمل المعهد الفني الأنطوني الذي يسعى إلى احياء كل الحرف وبخاصة التي فقدت من ".بدورها شكرت ممثلة "مكنون" في لبنان السيدة كريستينا البنا المعهد الفني الأنطوني والإدارة وجميع العاملين متمنية "النجاح والتوفيق والازدهار للمعهد وان تكون هذه الاتفاقية لمساعدة الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية لخيرهم ومساعدتهم على إظهار اعمالهم الفنية في كل العالم من خلال منصة "مكنون".واختتم الاحتفال بتوقيع الاتفاقية ومباركة الحاضرين.