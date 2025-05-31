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أفراح ومناسبات

حفل تخريج في مدرسة الحكمة - عين الرمانة برعاية المطران عبد الساتر

Lebanon 24
31-05-2025 | 10:56
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أُقيم حفل تخريج  في مدرسة الحكمة - عين الرمانة، بإدارة "غلوبال إديوكايشن"، برعاية راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر ممثلا بالقيم العام الأب جورج قليعاني، وفي حضور وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، ممثلين عن وزير الذكاء الاصطناعي كمال شحاده، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام للدفاع المدني العميد نبيل فرح، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، وعدد من فاعليات المنطقة والمخاتير الجدد، وأولياء الامور ورئيستي الفريق المركزي الأكاديمي والاداري في مجموعة "غلوبال اديوكايشن" الدكتورة ندى عويجان والسيدة ريان الينطاني، والهيئتين الادارية والتعليمية في المدرسة، تتقدمهم المديرة نيكول قربان بو زيدان، وعدد من اصدقاء المدرسة.
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قُدمت خلال الحفل عروض مسرحية وغنائية و"فيديوهات" أظهرت المستوى التعليمي والتربوي والتكنولوجي والنهصوي الراقي الذي وصلت اليه المدرسة في السنوات الثلاث الأخيرة، بإدارة مجموعة "غلوبال اديوكايشن".

وأُلقيت كلمات للخريجين والمعلمين ومدير القسم الثانوي ومديرة المدرسة ورئيس مجلس ادارة المجموعة.

بعدها وزع الأب قليعاني ممثلا المطران عبد الساتر، والأب نصر، والدكتور ميلاد السبعلي ومديرة المدرسة الشهادات على المتخرجين، مع هدية لكل طالب، نسخة من كتاب "قيادة النهضة في زمن الذكاء الاصطناعي".

واخُتتم الحفل بتوزيع الحلوى واحتفالات الطلاب الخريجين مع زملائهم ومعلميهم واهلهم. وقد اختارت الدفعة اسما لها هو "النجوم الصاعدة – Rising Stars".
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