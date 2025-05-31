حفل تخريج في مدرسة الحكمة - عين الرمانة برعاية المطران عبد الساتر

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أُقيم حفل تخريج في - ، بإدارة "غلوبال إديوكايشن"، برعاية راعي ابرشية المطران ممثلا بالقيم العام الأب قليعاني، وفي حضور وزير الاعلام الدكتور ، ممثلين عن وزير كمال شحاده، والمدير العام للأمن العام اللواء ، والمدير العام للدفاع المدني العميد ، للمدارس الأب ، وعدد من فاعليات المنطقة والمخاتير الجدد، وأولياء الامور ورئيستي الفريق المركزي الأكاديمي والاداري في مجموعة "غلوبال اديوكايشن" الدكتورة والسيدة ريان الينطاني، والهيئتين الادارية والتعليمية في المدرسة، تتقدمهم المديرة نيكول قربان بو ، وعدد من اصدقاء المدرسة.قُدمت خلال الحفل عروض مسرحية وغنائية و"فيديوهات" أظهرت المستوى التعليمي والتربوي والتكنولوجي والنهصوي الراقي الذي وصلت اليه المدرسة في السنوات الثلاث الأخيرة، بإدارة مجموعة "غلوبال اديوكايشن".وأُلقيت كلمات للخريجين والمعلمين ومدير القسم الثانوي ومديرة المدرسة ورئيس مجلس ادارة المجموعة.بعدها وزع الأب قليعاني ممثلا المطران ، والأب نصر، والدكتور ميلاد السبعلي ومديرة المدرسة الشهادات على المتخرجين، مع هدية لكل طالب، نسخة من كتاب "قيادة النهضة في زمن الذكاء الاصطناعي".واخُتتم الحفل بتوزيع الحلوى واحتفالات الطلاب الخريجين مع زملائهم ومعلميهم واهلهم. وقد اختارت الدفعة اسما لها هو "النجوم الصاعدة – Rising Stars".