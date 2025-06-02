للعام الثالث على التوالي... البلمند تنظّم مؤتمراً طبّياً شاملاً

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يهدف المؤتمر إلى تعزيز تبادل المعرفة الطبّية ومتابعة أحدث التطورات في مختلف المجالات الصحية، ما يساهم في فتح فرص للحوار بين العاملين في القطاع الطبّي. كما ويعكس رؤية جامعة البلمند وكلية الطبّ في السعي الدائم إلى تحسين مستوى ، والارتقاء بجودة الرعاية الطبّية ويؤكّد الكلية بدعم الكفاءات الطبّية وتطويرها، انطلاقاً من دورها المحوري في الحفاظ على القطاع الطبي، خصوصاً في ظلّ التحديات التي يواجهها.اختُتم المؤتمر بحفل رسمي حضره الطبّ الدكتور سامي ممثّلاً البلمند الدكتور ، رئيس في الدكتور ، ونخبة من الأطباء والأساتذة والطلاب من مختلف الاختصاصات.وقد أشار الدكتور غسان النبوت، مساعد العميد للتثقيف الطبّي المستمرّ ورئيس في ، إلى الطابع المميّز لمؤتمر هذا العام، مؤكّدًا: "يُعدّ مؤتمر هذا العام نقطة تحوّل من حيث النطاق والمضمون على حدّ سواء. فللمرة الأولى، نستضيف أربع جلسات علمية متزامنة تُعقد في آنٍ واحد لتخصّصات مختلفة." وأضاف: "نفتخر بانضمام زملائنا في مجال التمريض كمشاركين فاعلين في المؤتمر. فمساهماتهم تغني كل نقاش، ودورهم في رعاية المرضى لا غنى عنه."أمّا الدكتورة أدليت عيناتي، رئيسة قسم طبّ الأطفال في جامعة البلمند ورئيسة ، فقد شكرت الحضور وأعلنت أهداف المؤتمر بقولها: "إنّ مشاركتكم وتفاعلكم اليوم يُثريان معرفتنا ويُلهماننا للسعي نحو تحقيق أهدافنا، وفي طليعتها تقديم رعاية طبّية عالية الجودة، وتكوين جيل من الأطباء العلماء والإنسانيين في ممارستهم الطبّية."في مداخلته، سلّط الدكتور سامي عازار الضوء على أهمّية انعقاد المؤتمر في هذه الظروف الدقيقة، قائلاً: "يأتي هذا المؤتمر في وقت بالغ الحساسية. فقد مرّ بعام آخر حافل بالاضطرابات، من حرب وتحديات اقتصادية، إلى عدم استقرار سياسي وضغوط هائلة على النظام الصحي. ومع ذلك، ها نحن اليوم، واقفون بثبات، موحّدون بشجاعة، نختار التعاون على الاستسلام، والأمل على اليأس."يشكّل هذا المؤتمر محطّة مهمّة تؤكّد حرص جامعة البلمند والتزامها المستمر في دعم القطاع الطبّي في لبنان لمواجهة التحديات الراهنة، والسعي الدؤوب نحو تطوير النظام الصحي وتحقيق التميز الطبّي.