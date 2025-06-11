المطران جان مارك ميكا لبى دعوة السفير خليل كرم لزيارة الإكليريكية المارونيّة في غزير

لبّى أسقف أبرشية لورد وتارب في المطران جان مارك ميكا الذي يزور بدعوة من كاهن رعية القلب الأقدس في لورد الأب اللبناني جان ، دعوة رئيس الرابطة المارونيّة السفير خليل كرم لزيارة الإكليريكية المارونيّة في للقاء رئيسها المونسنيور أبي سعد والطلاب الإكليركيين فيها.

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وكانت مناسبة شرح فيها السفير كرم للأسقف الفرنسي عن علاقة الكنيسة المارونيّة مع فرنسا والرابط المتين الذي يجمعهما خصوصًا على الصعيد الثقافي بحيث معظم الجامعات والمدارس في لبنان على علاقة وطيدة ومستمرة مع الجامعات والمدارس الفرنسيّة، كذلك هناك حرص فرنسي وعلى الرغم من كل التحديات التي مرت على لبنان على تمتين هذه العلاقة.

وتمنّى السفير كرم على المونسنيور ميكا العمل للتواصل مع رئيس الإكليريكية المارونيّة من أجل التعاون مع أبرشية مدينة لورد التي باتت محجًا للبنانيين لزيارة مقام السيدة فيها.

وأجرى السفير كرم للزائر الفرنسي عرضًا مفصلًا عن أوضاع لبنان والتحديات التي مرّ بها على كل الصعد العسكريّة والمعيشية والإجتماعية، كرم: نحن أمام فرصة تاريخيّة قد لا تتكرر لينعم لبنان بالسلام المنشود والذي يفتقده لبنان منذ عقود من الزمن.

وأمل السفير كرم أن يحمل المونسنيور ميكا لبنان في قلبه ليس في رسالته في فرنسا بل في وكندا وأميركا التي تستفيد من رسالته التبشيرية بتعاليم .

وفي ختام كلمته شكر السفير كرم المونسنيور أبي سعد وأباء الإكليركية على الإستضافة، وقدّم لأسقف لورد درع الرابطة المارونيّة شاكرًا إهتمامه بقضايا ولبنان.

وبعد جولة في أرجاء الإكيريكية التاريخيّة قدّم المونسنيور أبي سعد للمونسنيور ميكا والأب عازار كتبًا عن الإكليريكيّة وتاريخها.