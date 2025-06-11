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أفراح ومناسبات
المطران جان مارك ميكا لبى دعوة السفير خليل كرم لزيارة الإكليريكية المارونيّة في غزير
Lebanon 24
11-06-2025
|
08:10
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لبّى أسقف أبرشية لورد وتارب في
فرنسا
المطران جان مارك ميكا الذي يزور
لبنان
بدعوة من كاهن رعية القلب الأقدس في لورد الأب اللبناني جان
عازار
، دعوة رئيس الرابطة المارونيّة السفير خليل كرم لزيارة الإكليريكية المارونيّة في
غزير
للقاء رئيسها المونسنيور
جورج
أبي سعد والطلاب الإكليركيين فيها.
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وكانت مناسبة شرح فيها السفير كرم للأسقف الفرنسي عن علاقة الكنيسة المارونيّة مع فرنسا والرابط المتين الذي يجمعهما خصوصًا على الصعيد الثقافي بحيث معظم الجامعات والمدارس
الكاثوليكية
في لبنان على علاقة وطيدة ومستمرة مع الجامعات والمدارس الفرنسيّة، كذلك هناك حرص فرنسي وعلى الرغم من كل التحديات التي مرت على لبنان على تمتين هذه العلاقة.
وتمنّى السفير كرم على المونسنيور ميكا العمل للتواصل مع رئيس الإكليريكية المارونيّة من أجل التعاون مع أبرشية مدينة لورد التي باتت محجًا للبنانيين لزيارة مقام السيدة فيها.
وأجرى السفير كرم للزائر الفرنسي عرضًا مفصلًا عن أوضاع لبنان والتحديات التي مرّ بها على كل الصعد العسكريّة والمعيشية والإجتماعية،
وقال السفير
كرم: نحن أمام فرصة تاريخيّة قد لا تتكرر لينعم لبنان بالسلام المنشود والذي يفتقده لبنان منذ عقود من الزمن.
وأمل السفير كرم أن يحمل المونسنيور ميكا لبنان في قلبه ليس في رسالته في فرنسا بل في
أوروبا
وكندا وأميركا التي تستفيد من رسالته التبشيرية بتعاليم
المسيح
.
وفي ختام كلمته شكر السفير كرم المونسنيور أبي سعد وأباء الإكليركية على الإستضافة، وقدّم لأسقف لورد درع الرابطة المارونيّة شاكرًا إهتمامه بقضايا
الموارنة
ولبنان.
وبعد جولة في أرجاء الإكيريكية التاريخيّة قدّم المونسنيور أبي سعد للمونسنيور ميكا والأب عازار كتبًا عن الإكليريكيّة وتاريخها.
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