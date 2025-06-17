محاضرة بعنوان "فن عيش الحياة في الآن" لجمعية علم الإيزوتيريك

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نظمت "جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء-علم الإيزوتيريك" في مركزها في محاضرة القاها ، بعنوان: "فن عيش الحياة في الآن" شاركته في الحوار رئيسة الجمعية المهندسة .وقدم المُحاضِر المفاهيم الإيزوتريكية كأسلوب عملي لفهم مراحل الحياة المختلفة وأحداثها المتنوعة، وكيفية التعامل والتفاعل معها على قاعدة المبدأ الحياتي الذي قدمه المعلّم الدكتور ، مؤسّس مركز علم الإيزوتيريك الأول في والعالم العربي، "اعمل لنفسك من منطلق مفهوم القدر، واعمل لغيرك من منطلق مفهوم المصير!". وقال: "إنّ المرء، وبشكل عام، يقدّر ’فعل الحياة‘ أكثر ما يقدرّه في حالة الولادة (ولادة طفل) كما في حالة الموت أو الانتقال...".وقد أضاءت المُحاضَرة على أنّ فنّ عيش الحياة في الآن، قائم على أسلوب حياتي يرتكز على قاعدة رباعية: "التوازن الحياتي – وعي الروابط في الحياة – استخلاص العِبَر من التجارب – والعمل على إزالة السلبيّات من النفس واستبدالها بالإيجابيات".كما أوضح المُحاضِر أنّ "التعامل مع النفس في خضم التجارب الحياتيّة من منطلق تلك الرباعية، يجعل المرء في توثّب وجهوزيّة دائمة تجعل من مسار الانتقال من مرحلة حياتية إلى أخرى أكثر انسيابية وتكاملًا... وهذا ما يؤسس للنضج على مستوياته كافة تطبيقًا عمليًّا".