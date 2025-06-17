Advertisement

أفراح ومناسبات

محاضرة بعنوان "فن عيش الحياة في الآن" لجمعية علم الإيزوتيريك

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1377427-638857545297625401.png
Doc-P-1377427-638857545297625401.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت "جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء-علم الإيزوتيريك" في مركزها في بيروت محاضرة القاها وليد فرح، بعنوان: "فن عيش الحياة في الآن" شاركته في الحوار رئيسة الجمعية المهندسة هيفاء العرب.
Advertisement

وقدم المُحاضِر المفاهيم الإيزوتريكية كأسلوب عملي لفهم مراحل الحياة المختلفة وأحداثها المتنوعة، وكيفية التعامل والتفاعل معها على قاعدة المبدأ الحياتي الذي قدمه المعلّم الدكتور جوزيف مجدلاني، مؤسّس مركز علم الإيزوتيريك الأول في لبنان والعالم العربي، "اعمل لنفسك من منطلق مفهوم القدر، واعمل لغيرك من منطلق مفهوم المصير!". وقال: "إنّ المرء، وبشكل عام، يقدّر ’فعل الحياة‘ أكثر ما يقدرّه في حالة الولادة (ولادة طفل) كما في حالة الموت أو الانتقال...".

وقد أضاءت المُحاضَرة على أنّ فنّ عيش الحياة في الآن، قائم على أسلوب حياتي يرتكز على قاعدة رباعية: "التوازن الحياتي – وعي الروابط في الحياة – استخلاص العِبَر من التجارب – والعمل على إزالة السلبيّات من النفس واستبدالها بالإيجابيات".

كما أوضح المُحاضِر أنّ "التعامل مع النفس في خضم التجارب الحياتيّة من منطلق تلك القاعدة الرباعية، يجعل المرء في توثّب وجهوزيّة دائمة تجعل من مسار الانتقال من مرحلة حياتية إلى أخرى أكثر انسيابية وتكاملًا... وهذا ما يؤسس للنضج على مستوياته كافة تطبيقًا عمليًّا".
مواضيع ذات صلة
مطر: ننتظر بيانا من وزيرة التربية حول محاضرة في إحدى ثانويات طرابلس
lebanon 24
17/06/2025 12:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة تسلم دعوة من القائم بالأعمال الاماراتي لإلقاء محاضرة في مؤتمر عن الاوضاع الدولية
lebanon 24
17/06/2025 12:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: رئيس وفد حماس "خليل الحية" يجتمع الآن مع الوسطاء وسيبلغهم برد الحركة
lebanon 24
17/06/2025 12:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس تنتظر الحسم… واعتراضات على محاضر ناقصة
lebanon 24
17/06/2025 12:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:48 | 2025-06-17
03:50 | 2025-06-17
02:58 | 2025-06-17
02:18 | 2025-06-17
09:10 | 2025-06-16
07:37 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24