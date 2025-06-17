27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
محاضرة بعنوان "فن عيش الحياة في الآن" لجمعية علم الإيزوتيريك
Lebanon 24
17-06-2025
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت "جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء-علم الإيزوتيريك" في مركزها في
بيروت
محاضرة القاها
وليد فرح
، بعنوان: "فن عيش الحياة في الآن" شاركته في الحوار رئيسة الجمعية المهندسة
هيفاء العرب
.
Advertisement
وقدم المُحاضِر المفاهيم الإيزوتريكية كأسلوب عملي لفهم مراحل الحياة المختلفة وأحداثها المتنوعة، وكيفية التعامل والتفاعل معها على قاعدة المبدأ الحياتي الذي قدمه المعلّم الدكتور
جوزيف مجدلاني
، مؤسّس مركز علم الإيزوتيريك الأول في
لبنان
والعالم العربي، "اعمل لنفسك من منطلق مفهوم القدر، واعمل لغيرك من منطلق مفهوم المصير!". وقال: "إنّ المرء، وبشكل عام، يقدّر ’فعل الحياة‘ أكثر ما يقدرّه في حالة الولادة (ولادة طفل) كما في حالة الموت أو الانتقال...".
وقد أضاءت المُحاضَرة على أنّ فنّ عيش الحياة في الآن، قائم على أسلوب حياتي يرتكز على قاعدة رباعية: "التوازن الحياتي – وعي الروابط في الحياة – استخلاص العِبَر من التجارب – والعمل على إزالة السلبيّات من النفس واستبدالها بالإيجابيات".
كما أوضح المُحاضِر أنّ "التعامل مع النفس في خضم التجارب الحياتيّة من منطلق تلك
القاعدة
الرباعية، يجعل المرء في توثّب وجهوزيّة دائمة تجعل من مسار الانتقال من مرحلة حياتية إلى أخرى أكثر انسيابية وتكاملًا... وهذا ما يؤسس للنضج على مستوياته كافة تطبيقًا عمليًّا".
مواضيع ذات صلة
مطر: ننتظر بيانا من وزيرة التربية حول محاضرة في إحدى ثانويات طرابلس
Lebanon 24
مطر: ننتظر بيانا من وزيرة التربية حول محاضرة في إحدى ثانويات طرابلس
17/06/2025 12:16:18
17/06/2025 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة تسلم دعوة من القائم بالأعمال الاماراتي لإلقاء محاضرة في مؤتمر عن الاوضاع الدولية
Lebanon 24
وزير الثقافة تسلم دعوة من القائم بالأعمال الاماراتي لإلقاء محاضرة في مؤتمر عن الاوضاع الدولية
17/06/2025 12:16:18
17/06/2025 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: رئيس وفد حماس "خليل الحية" يجتمع الآن مع الوسطاء وسيبلغهم برد الحركة
Lebanon 24
العربية: رئيس وفد حماس "خليل الحية" يجتمع الآن مع الوسطاء وسيبلغهم برد الحركة
17/06/2025 12:16:18
17/06/2025 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس تنتظر الحسم… واعتراضات على محاضر ناقصة
Lebanon 24
طرابلس تنتظر الحسم… واعتراضات على محاضر ناقصة
17/06/2025 12:16:18
17/06/2025 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلية طب الأسنان في اللبنانية تتميّز في الاجتماع السنوي الإقليمي للكلية الدولية لاطباء الأسنان (ICD)
Lebanon 24
كلية طب الأسنان في اللبنانية تتميّز في الاجتماع السنوي الإقليمي للكلية الدولية لاطباء الأسنان (ICD)
04:48 | 2025-06-17
17/06/2025 04:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرا لاحتفالات اليوبيل المئوي الثاني لخميس الجسد.. سهرة صلاة في زحلة
Lebanon 24
تحضيرا لاحتفالات اليوبيل المئوي الثاني لخميس الجسد.. سهرة صلاة في زحلة
03:50 | 2025-06-17
17/06/2025 03:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجانات صيدا الدولية
Lebanon 24
إطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجانات صيدا الدولية
02:58 | 2025-06-17
17/06/2025 02:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حروب الشرق الأوسط ومسارات العدل والكرامة الإنسانيّة": ورشة عمل إقليميّة في ليماسول
Lebanon 24
"حروب الشرق الأوسط ومسارات العدل والكرامة الإنسانيّة": ورشة عمل إقليميّة في ليماسول
02:18 | 2025-06-17
17/06/2025 02:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أجل لبنان ومستقبل شبابه".. أمسية فنية لمروان خوري في سيدة اللويزة
Lebanon 24
"من أجل لبنان ومستقبل شبابه".. أمسية فنية لمروان خوري في سيدة اللويزة
09:10 | 2025-06-16
16/06/2025 09:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
08:00 | 2025-06-16
16/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
11:43 | 2025-06-16
16/06/2025 11:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
09:30 | 2025-06-16
16/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
Lebanon 24
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
15:38 | 2025-06-16
16/06/2025 03:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
07:35 | 2025-06-16
16/06/2025 07:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
04:48 | 2025-06-17
كلية طب الأسنان في اللبنانية تتميّز في الاجتماع السنوي الإقليمي للكلية الدولية لاطباء الأسنان (ICD)
03:50 | 2025-06-17
تحضيرا لاحتفالات اليوبيل المئوي الثاني لخميس الجسد.. سهرة صلاة في زحلة
02:58 | 2025-06-17
إطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجانات صيدا الدولية
02:18 | 2025-06-17
"حروب الشرق الأوسط ومسارات العدل والكرامة الإنسانيّة": ورشة عمل إقليميّة في ليماسول
09:10 | 2025-06-16
"من أجل لبنان ومستقبل شبابه".. أمسية فنية لمروان خوري في سيدة اللويزة
07:37 | 2025-06-15
ذخائر القديس أنطونيوس تصل إلى قرطبا... وقداس احتفالي في المزار المخصص له
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
17/06/2025 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
17/06/2025 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
17/06/2025 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24