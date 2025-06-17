كلية طب الأسنان في اللبنانية تتميّز في الاجتماع السنوي الإقليمي للكلية الدولية لاطباء الأسنان (ICD)

فازت الطالبتان أبو خير وزهراء أبو إسبر، من كلية طب الاسنان في ، بجائزتين مرموقتين خلال الاجتماع السنوي للكلية الدولية لأطباء الأسنان (ICD) – فرع الذي انعقد في بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين وبحضور كليات في ومنهم عميد الدكتور أنطوان برباري، على ما افادت الجامعة في بيان.

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