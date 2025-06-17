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أفراح ومناسبات
كلية طب الأسنان في اللبنانية تتميّز في الاجتماع السنوي الإقليمي للكلية الدولية لاطباء الأسنان (ICD)
Lebanon 24
17-06-2025
|
04:48
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فازت الطالبتان
أورسولا
أبو خير وزهراء أبو إسبر، من كلية طب الاسنان في
الجامعة اللبنانية
، بجائزتين مرموقتين خلال الاجتماع السنوي للكلية الدولية لأطباء الأسنان (ICD) – فرع
الشرق الأوسط
الذي انعقد في
بيروت
بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين وبحضور
عمداء
كليات
طب الأسنان
في
لبنان
ومنهم عميد
كلية طب الأسنان
في الجامعة
اللبنانية
الدكتور أنطوان برباري، على ما افادت الجامعة في بيان.
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