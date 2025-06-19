مسيرة صلاة احتفالية في زغرتا لمناسبة عيد القربان المقدّس

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نظّمت رعيّة - مسيرة صلاة لمناسبة عيد المقدّس، وتقدم المسيرة وكهنة رعية اهدن زغرتا وشارك فيها الاخويات والحركات الرسولية والجمعيات المنضوية في المجلس الراعوي وعدد كبير من أبناء الرعيّة، يتقدّمهم القربان الأقدس محمولًا في موكب احتفالي.,انطلقت المسيرة من زغرتا وجابت شوارع مدينة زغرتا وسط التراتيل والصلوات التي صدحت بها حناجر المشاركين، وتوقّفت عند محطات عدة رفعت فيها الطلبات والبركات من أجل السلام والرجاء وشفاء المرضى.واختُتمت المسيرة برتبة سجود أمام القربان المقدّس داخل – زغرتا، حيث رفع المؤمنون صلواتهم شاكرين الربّ على حضوره في سرّ الإفخارستيا، ومجددين التزامهم بالإيمان والرجاء والمحبة. (الوكالة الوطنية)