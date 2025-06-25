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أفراح ومناسبات
ثانوية الصادق في جويا حصلت على جائزة التميز
Lebanon 24
25-06-2025
|
05:37
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أعلنت ثانوية الإمام جعفر الصّادق في جويا - صور، التابعة لمدارس جمعية المبرات الخيرية حصولها على جائزة التميز :"وضع الريادة في بناء المهارات" "Skills Builder Flagship Status" للفترة الممتدة من عام 2025 إلى العام 2028. بعد تبني المدرسة للمرة الأولى لمشروع بناء المهارات العالمي Skills Builder Partnership.
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وعمل المشروع على تدريس المهارات الأساسية للنجاح، من خلال دمج هذا البرنامج في مناهج الثانوية والذي يهدف إلى بناء ثماني مهارات أساسية هي: الاستماع، والتحدث، وحل المشكلات، والإبداع، والبقاء إيجابيا والطموح والقيادة والعمل الجماعي، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الإبداعية المميزة في المبادئ الستة للمشروع المرتبطة بالمهارات الأساسية بشكل نموذجي وبأفكار جديدة وعصرية تواكب المستجدات مع التلاميذ من كافة الحلقات التعليمية، مما يسهم في تحقيق أهداف رسالة المبرات.
وسوف
تعقد الثانوية ندوة خاصة للتحدث عن هذه التجربة الرائدة ليتم تعميم الفائدة والاستفادة على المستفيدين كافة.
وقد بارك مدير الثانوية الأستاذ
محمد نصرالله
هذا الإنجاز، مثمنا جهود الهيئتين التعليمية والإدارية التي ساهمت في تحقيقه، مهديا "هذا الإنجاز إلى روح
سماحة
المرجع
السيد محمد حسين فضل الله
ولاسيما ونحن نعيش اجواء ذكرى رحيله الخامسة عشرة، معاهدا "مواصلة هذه الرسالة التي غرس سماحته بذورها واوقد شعلتها".
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