Advertisement

أفراح ومناسبات

ثانوية الصادق في جويا حصلت على جائزة التميز

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1382412-638864519191872982.png
Doc-P-1382412-638864519191872982.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت ثانوية الإمام جعفر الصّادق في جويا  - صور، التابعة لمدارس جمعية المبرات الخيرية حصولها على جائزة التميز :"وضع الريادة في بناء المهارات" "Skills Builder Flagship Status" للفترة الممتدة من عام 2025 إلى العام 2028. بعد تبني المدرسة للمرة الأولى لمشروع بناء المهارات العالمي Skills Builder Partnership.
Advertisement
وعمل المشروع على تدريس المهارات الأساسية للنجاح، من خلال دمج هذا البرنامج في مناهج الثانوية والذي يهدف إلى بناء ثماني مهارات أساسية هي: الاستماع، والتحدث، وحل المشكلات، والإبداع، والبقاء إيجابيا والطموح والقيادة والعمل الجماعي، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الإبداعية المميزة في المبادئ الستة للمشروع المرتبطة بالمهارات الأساسية بشكل نموذجي وبأفكار جديدة وعصرية تواكب المستجدات مع التلاميذ من كافة الحلقات التعليمية، مما يسهم في تحقيق أهداف رسالة المبرات.

وسوف تعقد الثانوية ندوة خاصة للتحدث عن هذه التجربة الرائدة ليتم تعميم الفائدة والاستفادة على المستفيدين كافة.

وقد بارك مدير الثانوية الأستاذ محمد نصرالله هذا الإنجاز، مثمنا جهود الهيئتين التعليمية والإدارية التي ساهمت في تحقيقه، مهديا "هذا الإنجاز إلى روح سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله ولاسيما ونحن نعيش اجواء ذكرى رحيله الخامسة عشرة، معاهدا  "مواصلة هذه الرسالة التي غرس سماحته بذورها واوقد شعلتها".
مواضيع ذات صلة
وزارة التربية رعت عروض التميز والابتكار لتلامذة EdTech Plus في المدارس الخاصة
lebanon 24
25/06/2025 15:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن أحصل على جائزة نوبل للسلام بغض النظر عما أفعله بشأن روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وإيران أيا كانت النتائج
lebanon 24
25/06/2025 15:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. صلاح يحصل على جائزة كبرى في الدوري الإنكليزي
lebanon 24
25/06/2025 15:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زاهي القادري مكرّمًا في "ثانوية السفير": اختصرَتْ أمّةً في كتاب من قيم
lebanon 24
25/06/2025 15:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:18 | 2025-06-25
06:48 | 2025-06-25
04:58 | 2025-06-25
02:50 | 2025-06-25
02:36 | 2025-06-25
11:46 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24