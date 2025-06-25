ثانوية الصادق في جويا حصلت على جائزة التميز

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أعلنت ثانوية الإمام جعفر الصّادق في جويا - صور، التابعة لمدارس جمعية المبرات الخيرية حصولها على جائزة التميز :"وضع الريادة في بناء المهارات" "Skills Builder Flagship Status" للفترة الممتدة من عام 2025 إلى العام 2028. بعد تبني المدرسة للمرة الأولى لمشروع بناء المهارات العالمي Skills Builder Partnership.وعمل المشروع على تدريس المهارات الأساسية للنجاح، من خلال دمج هذا البرنامج في مناهج الثانوية والذي يهدف إلى بناء ثماني مهارات أساسية هي: الاستماع، والتحدث، وحل المشكلات، والإبداع، والبقاء إيجابيا والطموح والقيادة والعمل الجماعي، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الإبداعية المميزة في المبادئ الستة للمشروع المرتبطة بالمهارات الأساسية بشكل نموذجي وبأفكار جديدة وعصرية تواكب المستجدات مع التلاميذ من كافة الحلقات التعليمية، مما يسهم في تحقيق أهداف رسالة المبرات.تعقد الثانوية ندوة خاصة للتحدث عن هذه التجربة الرائدة ليتم تعميم الفائدة والاستفادة على المستفيدين كافة.وقد بارك مدير الثانوية الأستاذ هذا الإنجاز، مثمنا جهود الهيئتين التعليمية والإدارية التي ساهمت في تحقيقه، مهديا "هذا الإنجاز إلى روح المرجع ولاسيما ونحن نعيش اجواء ذكرى رحيله الخامسة عشرة، معاهدا "مواصلة هذه الرسالة التي غرس سماحته بذورها واوقد شعلتها".