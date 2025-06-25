دورة رياضية في بكيفا تكريما للطبيب الراحل نبيل البراضعي

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أقام فريق بكيفا الرياضي، بالتعاون مع بلدية بكيفا، دورة "الدكتور الراحل نبيل البراضعي لكرة الطائرة" على ملعب البلدة، بحضور عائلة الراحل الراعية للدورة، ورؤساء بلديات ومخاتير ورؤساء أندية وفرق رياضية وحشد من المدعوين واهالي البلدة وفاعلياتها.وقدم للاحتفال بركة مرحبا بالحضور، وأثنى على دعم عائلة الراحل ورعايتها لهذه .ثم تحدث بإسم بلدية بكيفا، معلنا سلسلة مشاريع رياضية "ستكون محط اهتمام الجديد، لا سيما ملعب "ميني " تشجيعا للرياضة والشباب في البلدة والجوار".وكانت كلمة وجدانية مؤثرة للمربي حافظ بدور، تحدث فيها عن محطات مضيئة في مسيرة الدكتور البراضعي وانتمائه الى بلدته.ثم ألقت شقيقة الراحل غنوة البراضعي كلمة العائلة، مستذكرة العلاقة العاطفية الوطيدة التي كانت تربط الراحل بوطنه وقريته، "وهو الحاضر دائما في وجدان أهله ومحبيه، والذي ترك بصمة تفوق في الاغتراب طبيبا لامعا، لكنه بقي متجذرا ببلده وكانت وصيته ألا يدفن الا في ترابه وهذا ما حصل".وتم خلال الدورة تكريم البلديات المنتخبة المشاركة: ، بيت لهيا، تنورة، الرفيد، كفردينس واتحاد بلديات ، إضافة الى المهندس نبيل نزيه درغام، الطبيب فارس زيتون، المحامي البراضعي، الرياضي حافظ بدور والإعلاميين مفيد سرحال وعارف ونادر وزياد العسل.كما كرم فريق بكيفا برئاسة الكابتن وليد كل الفرق الرياضية المشاركة في الدورة المستمرة الى 27 الجاري.