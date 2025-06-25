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أفراح ومناسبات

دورة رياضية في بكيفا تكريما للطبيب الراحل نبيل البراضعي

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:08
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أقام فريق بكيفا الرياضي، بالتعاون مع بلدية بكيفا، دورة "الدكتور الراحل نبيل البراضعي لكرة الطائرة" على ملعب البلدة، بحضور عائلة الراحل الراعية للدورة، ورؤساء بلديات ومخاتير ورؤساء أندية وفرق رياضية وحشد من المدعوين واهالي البلدة وفاعلياتها.
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وقدم للاحتفال سمير ابو بركة مرحبا بالحضور، وأثنى على دعم عائلة الراحل ورعايتها لهذه الدورة.

ثم تحدث الشيخ صلاح درغام بإسم بلدية بكيفا، معلنا سلسلة مشاريع رياضية "ستكون محط اهتمام المجلس البلدي الجديد، لا سيما ملعب "ميني فوتبول" تشجيعا للرياضة والشباب في البلدة والجوار".

وكانت كلمة وجدانية مؤثرة للمربي حافظ بدور، تحدث فيها عن محطات مضيئة في مسيرة الدكتور البراضعي وانتمائه الى بلدته.

ثم ألقت شقيقة الراحل غنوة البراضعي كلمة العائلة، مستذكرة العلاقة العاطفية الوطيدة التي كانت تربط الراحل بوطنه وقريته، "وهو الحاضر دائما في وجدان أهله ومحبيه، والذي ترك بصمة تفوق في الاغتراب طبيبا لامعا، لكنه بقي متجذرا ببلده وكانت وصيته ألا يدفن الا في ترابه وهذا ما حصل".

وتم خلال الدورة تكريم البلديات المنتخبة المشاركة: حاصبيا، بيت لهيا، تنورة، الرفيد، كفردينس واتحاد بلديات قلعة الاستقلال، إضافة الى المهندس نبيل نزيه درغام، الطبيب فارس زيتون، المحامي نزار البراضعي، الرياضي حافظ بدور والإعلاميين مفيد سرحال وعارف مغامس ونادر حجاز وزياد العسل.

كما كرم فريق بكيفا برئاسة الكابتن وليد شروف كل الفرق الرياضية المشاركة في الدورة المستمرة الى 27 الجاري.
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