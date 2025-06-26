Advertisement

أفراح ومناسبات

قداس احتفالي في دير سيدة اللويزة في الذكرى الـ 27 لرحيل الأب طربيه

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1382919-638865354721459718.png
Doc-P-1382919-638865354721459718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، الذبيحة الإلهية في كنيسة دير سيدة اللويزة - زوق مصبح، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة، وذلك على نية راحة نفس خادم الله الراهب الماروني المريمي الأب أنطونيوس طربيه. جاء هذا الاحتفال بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لرحيله، تخليدا لمسيرته الحافلة بالعمل الرعوي والروحي، وإحياء لما تركه من إرث إيماني وروحي غني في حياة الرهبانية والمجتمع.
Advertisement

وفي عظة بالمناسبة، استهل الأب رزق كلمته بآية من إنجيل يوحنا: "من كانت لديه وصاياي ويحفظها، هو الذي يحبني" (يو 14:21). وقال: "أيها الأحباء، يا من تأتون إلى دير سيدة اللويزة لتطلبوا شفاعة الأب طربيه، أنتم الأوفياء الذين تؤمنون بأن الرب قد ميز خادمه الراهب المريمي في مسيرته، ها هو يجمعنا مجددا بعد 27 عاما على انتقاله، حيث نستذكر حياته لا كذكرى فقط، بل كشهادة حية تنبض بالإيمان".

وشرح الأب رزق كيف جسد الأب طربيه حياة الإنجيل من خلال التواضع، الخدمة، والتسليم الكامل لمشيئة الله". وأضاف: "الأب أنطونيوس علمنا أن المحبة ليست شعارا، بل حياة يومية تعاش في الصمت والخدمة والصلاة. علمنا أن نرى الله في تفاصيل حياتنا اليومية وفي وجه المتألم والمحتاج".

كما شدد على "أهمية الاستمرار في حمل تراث الأب طربيه بالعمل من أجل مجد الله،" وقال: "فلنكرم أبونا أنطون بالسير على خطاه، ولنصبح شهادة حية تنطق بأن الله يختار البسطاء ليعلن بهم مجده".

واختتم كلمته بالصلاة: "نطلب منك يا أبونا أنطون أن تذكرنا في صلواتك، وأن تعلمنا أن نحب يسوع كما أحببته، لكي ندخل معك يوما إلى الفرح الكامل في حضرة الآب. ستبقى المناسبة ذكرى حية وشهادة لإرثه الروحي العميق، ودعوة مستمرة للتأمل في كلمة الله والعمل بمحبته". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
قدّاس احتفالي من دير المخلّص – غوسطا في أحد العنصرة
lebanon 24
26/06/2025 17:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الأب بركات احتفل بقدّاسه الأوّل في دير مار أنطونيوس زغرتا
lebanon 24
26/06/2025 17:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرًا لعيد سيدة لبنان الأحد المقبل.. قداس احتفالي في مرسيليا
lebanon 24
26/06/2025 17:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة الذكرى المئوية الاولى لإعلان قداستها.. قداس احتفالي في مزار القديسة تريزيا الطفل يسوع في سهيله
lebanon 24
26/06/2025 17:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
03:22 | 2025-06-26
01:20 | 2025-06-26
09:42 | 2025-06-25
09:31 | 2025-06-25
09:08 | 2025-06-25
07:18 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24