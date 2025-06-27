مدرسة سيدة اللويزة - زوق مصبح خرجت "فوج السلام 2025"

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احتفلت مدرسة سيّدة اللويزة في زوق مصبح بتخرّج “فوج السلام 2025”، على المدرّج الكبير في حرم المدرسة، برعاية رئيس البلدية صابر وحضوره، وحضور النائب البطريركي العام المطران حنا علوان، الرئيس العام للرهبانية المريمية الأباتي إدمون رزق، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، رئيس المدرسة الأب حنّا طيّار وضيفة الشرف ندى كوسا، خرّيجة المدرسة.الطياربداية، تحدث الطيار وعبّر عن اعتزازه بالخرّيجين، وشدّدً على "دورهم المرتقب في صناعة "، داعيًا إياهم إلى "التمسّك بالقيم التي زرعتها المدرسة فيهم"، معتبرًا إياهم "ثمرة العمل والتفاني".وختم: “أنتم اليوم تغادرون مقاعد الدراسة، لكنّ رسالتكم تبدأ الآن، آمنوا بذواتكم، واسعوا إلى التغيير الإيجابي، وابقوا أوفياء لما تعلّمتموه من صدق ومحبة وعطاء".رزقثم قال رزق:" فرحتنا اليوم لا يسعها العالم لأنها تصل إلى النجوم، إنها فرحة عائلة مدرسة سيدة اللويزة بإنجازات وانتصارات هذه الدفعة ".وتوقّف عند اختيار الخرّيجين لاسم “فوج السلام”، معتبراً أنه "أكثر من مجرّد عنوان، بل وعد ورسالة ومسار". وقال:“في عالم تكثر فيه الضوضاء والانقسامات، اخترتم أن تكونوا جسورا لا حواجز، ونورا لا ظلاما. هذا ليس تفاؤلا ساذجا، بل إيمان بأن السلام هو عهد وشجاعة ومسار ثابت".وشكر رزق الأهالي والمعلمين على ما زرعوه من قيم في نفوس الطلاب، قائلاً:"ها هي اليوم تزهر أمامنا جيلاً مؤمنا، ملتزما، يحمل الرسالة".كما شكر راعي الاحتفال رئيس البلدية "ابن الرهبنة والمؤسسة"، مشيدًا ب"دعمه الثابت للشباب والتربية"، منها ب"حضور ملكة جمال لبنان ندى كوسا"، واصفًا إياها بـ”الشهادة الحيّة على أن الأحلام التي تولد في مدرسة اللويزة قادرة أن تلامس السماء”.كذلك، وجه تحيّة تقدير لرئيس المدرسة الأب حنّا طيّار، “الساهر على مسيرة التربية والتقدّم”.وختم متوجّهًا إلى الخرّيجين والخريجات بالقول:"لا تتخرجون فحسب، بل تُرسلون سفراء للسلام والرجاء والشجاعة. امضوا بسلام، ولا تنسوا هذا البيت، بيت مدرسة سيدة اللويزة" .صابراما صابر، فقال:"اعتبر هذا التوكيل تكريمًا لي ولأبناء البلدة كافة، لما يجسّده من شراكة متينة بين المدرسة والمجتمع المحلي، وتجسيدًا للثقة المتبادلة بين الطرفين".تابع:“كم هو جميل أن يعود الإنسان إلى حيث بدأ، إلى حيث تعلّم أوّل الحروف، وتشرّب القيم التي تحوّلت لاحقًا إلى مسيرة ومسؤولية. إنّ عودتي اليوم إلى مدرسة سيدة اللويزة، ليست فقط كرئيس بلدية، بل كأحد أبناء هذا الصرح العريق، هي لحظة مفعمة بالحنين والاعتزاز. يشرفني أن تكون بلدية زوق مصبح راعية لهذا الحفل، لأننا نؤمن أن التربية والتعليم هما حجر الأساس في بناء المجتمعات، وأن الخريجين اليوم هم رُسل أمل لمستقبل أفضل”.أضاف:"حمّلتني المناسبة إلى ذكريات الزمن الجميل الذي أمضيته بين جدران هذه المدرسة التي شكّلت لي منطلقا علميا وتربويا في مسيرتي "، وجددا شكره لادارة المدرسة على هذه الثقة"، مشددا على "أهمية مواصلة التعاون بين المدرسة والبلدية، لما فيه خير طلابنا وبلدتنا".وأشاد ب"تمسّك المدرسة بالقيم التربوية التي كانت ولا تزال، أهم دعائم استمراريتها وتوسّعها، رغم التحديثات والتطورات التي شهدتها مبانيها وبرامجها ومناهجها". وقال:“لقد تابعتُ هذا التطوّر عن كثب، بحكم الصداقة المتينة التي تربطني بالرهبان والهيئة التعليمية، وكنت دائمًا شاهدًا على توازن رائع بين التحديث والحفاظ على الجوهر، وهو ما يميّز سيدة اللويزة ويجعلها منارة تعليمية وإنسانية”.وختم مؤكدا "دعم البلدية الدائم للمدارس والمؤسسات التربوية في البلدة"، مباركا للخريجين وذويهم،قائلا: أنتم فخر زوق مصبح”.كوسامن جهتها، عبرت كوسا عن "اعتزازها بالعودة إلى أحضان مدرستها"، واكدت أن "القيم والمعرفة التي اكتسبتها في سيّدة اللويزة، شكّلت الأساس في مسيرتها الناجحة"، مهنّئة الخرّيجين على "إنجازهم الكبير".ثم قدّم الطيار ورزق باسم الرهبنة ، درعا إلى صابر عربون وفاء وتقدير، شاكران له "دعمه الدائم للمؤسسات التربوية وحرصه على تعزيز التعاون بين البلدية والمدرسة والرهبنة".واختُتمت المناسبة برفع نخب التخرّج .