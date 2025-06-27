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كتاب جديد للدكتور نسيب حطيط:الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 - الاسباب والنتائج

Lebanon 24
27-06-2025 | 09:58
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صدر قبل فترة كتاب جديد للدكتور نسيب حطيط بعنوان :" الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 - الاسباب والنتائج"، عن دار المحجة.
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وأقيم حفل توقيع واطلاق له في قاعة الأونيسكو، في حضور شخصيات سياسية وفكرية ودينية واعلامية متنوعة .
الكتاب من 445 صفحة من الحجم الكبير ويتضمن الكثير من الوثائق والمعلومات والتحليلات والدراسات المهمة. ويعتمد على عدة منهجيات في البحث والتوثيق، فمن ناحية يعتمد على الوثائق التاريخية والكتب والدراسات السابقة ومن ناحية اخرى على التاريخ الشفوي عبر اجراء حوارات مع شخصيات واكبت تلك المرحلة، إضافة الى الصحف والمجلات التي نشرت تقارير صحفية حول تلك المرحلة كذلك بالعودة الى المصادر الإسرائيلية والاجنبية.
 
كما يعتمد الكاتب على متابعته المباشرة لتلك المرحلة كونه كان قياديا في حركة "أمل" وواكب تلك المرحلة عن قرب وكان له دور مباشر في الأحداث.
 
والكتاب يعود الى المراحل التاريخية الاولى لقيام الكيان الصهيوني واطماعه في الجنوب وهو يستند على الخرائط والوثائق. 
ويتضمن عدة فصول، وفي الفصل الاول يستعرض ظروف الاجتياح والابعاد التاريخية والدينية.
 
وفي الفصل الثاني، يتحدث عن الاجتياحات الإسرائيلية للبنان من العام 1948الى العام 1982 ومواقف كل الاطراف اللبنانية والفلسطينية وكل التطورات التي حصلت خلال اجتياح عام 1982 والتحركات الشعبية والخطط الإسرائيلية ودور العملاء وتاريخ المعتقلات.

الفصل الثالث يتحدث عن المقاومة العسكرية والاطراف التي شاركت فيها ومواقف العلماء والمرجعيات الدينية وابرز العمليات الاستشهادية واسماء الاستشهاديين ومعلومات عنهم.

الفصل الرابع عن المعارك والمواجهات وبعض العمليات الهامة والأحداث التي غيرت مجرى الامور ومنها معركة خلدة وتفجير المارينز ومقر الفرنسين ومعركة ميدون وعن دور الاخوات والنساء في المقاومة واغتيال السيد عباس الموسوي. وأبرز المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي والاتفاقات مع العدو الإسرائيلي.

الفصل الخامس يتحدث عن تحرير الجنوب في العام 2000 بدون اتفاقية سلام او شروط والروايات المختلفة حول التحرير ونتائجه .

ويختتم الكتاب بعرض سريع للحرب الأخيرة على لبنان في العام 2024.

كما يتضمن الكتاب ملاحق ولائحة مصادر ومراجع .
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