كتاب جديد للدكتور نسيب حطيط:الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 - الاسباب والنتائج

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صدر قبل فترة كتاب جديد للدكتور نسيب حطيط بعنوان :" الاجتياح للبنان في العام 1982 - الاسباب والنتائج"، عن دار المحجة.وأقيم حفل توقيع واطلاق له في قاعة الأونيسكو، في حضور شخصيات سياسية وفكرية ودينية واعلامية متنوعة .الكتاب من 445 صفحة من الحجم الكبير ويتضمن الكثير من الوثائق والمعلومات والتحليلات والدراسات المهمة. ويعتمد على عدة منهجيات في البحث والتوثيق، فمن ناحية يعتمد على الوثائق التاريخية والكتب والدراسات السابقة ومن ناحية اخرى على التاريخ الشفوي عبر اجراء حوارات مع شخصيات واكبت تلك المرحلة، إضافة الى الصحف والمجلات التي نشرت تقارير صحفية حول تلك المرحلة كذلك بالعودة الى المصادر والاجنبية.كما يعتمد الكاتب على متابعته المباشرة لتلك المرحلة كونه كان قياديا في حركة "أمل" وواكب تلك المرحلة عن قرب وكان له دور مباشر في الأحداث.والكتاب يعود الى المراحل التاريخية الاولى لقيام واطماعه في الجنوب وهو يستند على الخرائط والوثائق.ويتضمن عدة فصول، وفي الفصل الاول يستعرض ظروف الاجتياح والابعاد التاريخية والدينية.وفي الفصل الثاني، يتحدث عن الاجتياحات الإسرائيلية للبنان من العام 1948الى العام 1982 ومواقف كل الاطراف والفلسطينية وكل التطورات التي حصلت خلال اجتياح عام 1982 والتحركات الشعبية والخطط الإسرائيلية ودور العملاء وتاريخ المعتقلات.الفصل الثالث يتحدث عن العسكرية والاطراف التي شاركت فيها ومواقف العلماء والمرجعيات وابرز العمليات الاستشهادية واسماء الاستشهاديين ومعلومات عنهم.الفصل الرابع عن المعارك والمواجهات وبعض العمليات الهامة والأحداث التي غيرت مجرى الامور ومنها معركة وتفجير المارينز ومقر الفرنسين ومعركة ميدون وعن دور الاخوات والنساء في المقاومة واغتيال . وأبرز المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي والاتفاقات مع العدو الإسرائيلي.الفصل الخامس يتحدث عن تحرير الجنوب في العام 2000 بدون اتفاقية سلام او شروط والروايات المختلفة حول التحرير ونتائجه .ويختتم الكتاب بعرض سريع للحرب الأخيرة على في العام 2024.كما يتضمن الكتاب ملاحق ولائحة مصادر ومراجع .