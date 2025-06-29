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أفراح ومناسبات

وزارة الثقافة رعت حفل توقيع كتب فرنكفونية قي قصر الاونيسكو

Lebanon 24
29-06-2025 | 06:33
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رعت وزارة الثقافة حفل توقيع كتب فرنكفونية ضمن  سلسلة Florilège من تنظيم جمعية أساتذة اللغة الفرنسية في لبنان، بالتعاون مع السفارة الفرنسية ،المعهد الفرنسي والاتحاد الفدرالي العالمي لأساتذة اللغة الفرنسية، في قصر الاونيسكو- بيروت .
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حضر الحفل المدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد ، رئيسة تجمع أساتذة اللغة الفرنسية في لبنان، الدكتورة صوفي نيقولايدس سلّوم، الأمينة العامة للجمعية الدكتورة الهام سليم حطيط، وأعضاء المكتب المركزي للجمعية: أوديت يني، الدكتورة فاتن قبرصلي، جوزفين عقل، مهى الحسيني، ندى سليمان، ليلى السيد حسين، لمى أرنؤوط تنّير، والدكتورة لورات مكرزل، كارول قانصو الغوري، حبيب زرقط،  اضافة إلى عدد كبير من الأساتذة والطلاب.

استُهِل الحفل بالنشيد الوطني، تلاه عرض فيديو عن الجمعية وأعمالها، ثم ألقت رئيسة الجمعية الدكتورة سلوم كلمة ترحيبية شكرت فيها للمؤسسات الداعمة نشاطات الجمعية، وخصّت بالشكر وزارة الثقافة، والسفارة الفرنسية/المعهد الفرنسي، والاتحاد الفدرالي العالمي لأساتذة اللغة الفرنسية.

ثم ألقت منسقة الحفل، الدكتورة إلهام سليم حطيط، كلمةً أكدت فيها أن هذا اليوم هو احتفالٌ بالشباب اللبناني وبقدرته على الإبداع؛ فالطلاب هم من ألّف هذه السلسلة الرائعة من الأعمال، وهم أصحاب التواقيع عليها، وقد أظهروا من خلالها مهارات متعددة، وكفاءات عالية في استخدام أدوات المجال الرقمي، كما امتحنوا قدراتهم على التغيير، كلمةً تلو كلمة، وفكرةً تلو فكرة.

بعد ذلك، تحلّق الطلاب المشاركون في الحفل حول الطاولات لتوقيع كتبهم، التي قدّمتها لهم الجمعية هدية كعربون تشجيع ووفاء.

وفي الختام، تمّ توزيع الدروع على الصفوف المشاركة في مباريات العام 2025 حول التربية المستدامة، التي تسهم في تعزيز الوعي الوطني وبناء المواطن الصالح والمفيد لمجتمعه.
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