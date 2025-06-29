وزارة الثقافة رعت حفل توقيع كتب فرنكفونية قي قصر الاونيسكو

Advertisement

رعت حفل توقيع كتب فرنكفونية ضمن سلسلة Florilège من تنظيم جمعية أساتذة اللغة في ، بالتعاون مع ، والاتحاد الفدرالي العالمي لأساتذة اللغة الفرنسية، في قصر الاونيسكو- .حضر الحفل للشؤون الثقافية الدكتور ، رئيسة تجمع أساتذة اللغة الفرنسية في لبنان، الدكتورة نيقولايدس سلّوم، الأمينة العامة للجمعية الدكتورة الهام سليم ، وأعضاء للجمعية: أوديت يني، الدكتورة فاتن قبرصلي، جوزفين عقل، مهى ، ندى سليمان، ليلى السيد حسين، لمى أرنؤوط تنّير، والدكتورة لورات مكرزل، كارول الغوري، حبيب زرقط، اضافة إلى عدد كبير من الأساتذة والطلاب.استُهِل الحفل بالنشيد الوطني، تلاه عرض فيديو عن الجمعية وأعمالها، ثم ألقت رئيسة الجمعية الدكتورة سلوم كلمة ترحيبية شكرت فيها للمؤسسات الداعمة نشاطات الجمعية، وخصّت بالشكر وزارة الثقافة، والسفارة الفرنسية/المعهد الفرنسي، والاتحاد الفدرالي العالمي لأساتذة اللغة الفرنسية.ثم ألقت منسقة الحفل، الدكتورة إلهام سليم حطيط، كلمةً أكدت فيها أن هذا اليوم هو احتفالٌ بالشباب اللبناني وبقدرته على الإبداع؛ فالطلاب هم من ألّف هذه السلسلة الرائعة من الأعمال، وهم أصحاب التواقيع عليها، وقد أظهروا من خلالها مهارات متعددة، وكفاءات عالية في استخدام أدوات المجال الرقمي، كما امتحنوا قدراتهم على التغيير، كلمةً تلو كلمة، وفكرةً تلو فكرة.بعد ذلك، تحلّق الطلاب المشاركون في الحفل حول الطاولات لتوقيع كتبهم، التي قدّمتها لهم الجمعية هدية كعربون تشجيع ووفاء.وفي الختام، تمّ توزيع الدروع على الصفوف المشاركة في مباريات العام 2025 حول التربية المستدامة، التي تسهم في تعزيز الوعي الوطني وبناء المواطن الصالح والمفيد لمجتمعه.