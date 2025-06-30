أمسية تراتيل في بشمزين الكورة لجوقة ابرشية طرابلس للاولاد

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تراس راعي ابرشية والكورة وتوابعهما للروم المتروبوليت ، أمسية تراتيل اقيمت في القديس جاورجيوس - بشمزين.أدّت هذه الأمسية وللمرة الأولى جوقة أبرشية طرابلس للأولاد الناشئة حديثًا، بقيادة مدرّبين من جوقة الأبرشيّة طوني الياس وجورج سركيس، وذلك بحضور كاهن الرعية الأب أثناسيوس وعدد من الآباء وأهالي الأولاد وجمع كبير من المؤمنين من كل الأبرشيّة.استُهِلّت الأمسية بكلمة ترحيبية من الأب أنطونيوس نصر رئيس جوقة الأبرشيّة، ثم رتّلت جوقة الأطفال برنامجها .تخلّل الأمسية تأمُل روحيّ من المتقدّم في الكهنة الأب مالك تكلّم فيه عن أهمية الترتيل ضمن المجموعة.وفي نهاية الأمسية كانت كلمة للمتروبوليت أفرام ركّز فيها على أهمية الصلاة في الترتيل.بعدها انتقل الجميع إلى حيث كانت مائدة محبة من إعداد الرعية. (الوكالة الوطنية للإعلام)