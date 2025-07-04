الجراحة الروبوتية المتطوّرة الأولى للكبد في مستشفى "المشرق"

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أعلن الفريق الطبي في مستشفى المشرق - Hopital Francais du Levant إطلاق الجراحة الروبوتية المتطوّرة في مجال الكبد، للمرة الأولى في ، خلال مؤتمر صحافي حضره مدير العناية الصحية في العامة الدكتور جوزيف الحلو ممثلا الوزير الدكتور ركان ناصر الدين، مدير الطبابة العسكرية العميد الركن داني البشراوي مثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، نقيب الاطباء في البروفسور الياس شلالا، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة البروفسور بيار يارد، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس IRCAD Liban البروفسور أنطوان معلوف ومهتمون.معلوفبعد النشيد الوطني تحدثت الاعلامية ماغي عون مرحبة ومشيدة بأهمية المناسبة، تلاها رئيس IRCAD Liban البروفسور أنطوان معلوف قائلا: بعد مرور شهر على البث المباشر الرائع لجراحة روبوتية في المسالك البولية نُقلت من لبنان عبر شبكة إيركاد العالمية، يسعدني أن أعلن اليوم، ومع تأكيد كلمة معًا، انطلاق مبادرة فريدة من نوعها في لبنان، بل في : العمليات الجراحية الروبوتية لمعالجة أمراض الكبد والبنكرياس الخطيرة".أضاف:" أربع عمليات جراحية مبرمجة خلال هذين اليومين، تُجرى على يد أفضل الأخصائيين في مجال الجراحة الهضمية، الذين أتوا من وفرنسا لإعطاء الدروس وتدريب جرّاحينا اللبنانيين مباشرة، مع نقل حي من لبنان إلى إيركاد ، ومن ثم إلى باقي مراكز إيركاد في العالم"، لافتا الى ان "مستشفى المشرق الفرنسي في لبنان وبتوأمته مع مركز مونبيلييه الطبي في فرنسا سيستقبل الكادر الطبي المختص المقبل من مونبيلييه للمعاينة المجانية في مستشفى المشرق في لبنان لكل لبناني يحتاج الى استشارة طبية وتشخيصية من أجل العلاج اللازم لمرضى الكبد والبنكرياس".وشدد على أن "هذا الحدث يُجسّد رؤية Ircad Liban لتقديم تعليم جراحي عالي المستوى، يُواكب أحدث الابتكارات العالمية، بقيادة أطباء معتمدين دوليًا"، وقال:"إن أكاديمية Ircad Liban ليس مجرد مركز تدريب، بل هو منصّة استراتيجية تُعيد للبنان دوره التاريخي كمركز طبّي إقليمي - مستشفى الشرق - وتمنح الأطباء في الداخل والخارج فرصة الوصول إلى خبرات عالمية دون مغادرة المنطقة".وختم معربا عن "فخره واعتزازه بوجود هذه الكوكبة من المسؤولين والأطباء والنقابيين حوله في هذا المؤتمر الطبي"، داعيا كل الكفاءات العلمية والاكاديمية والطبية الى "التعاون من اجل أن يبقى لبنان مركز اشعاع على المستويات كافة".شكرثم تحدث رئيس قسم جراحة الكبد في المشرق البروفسور علي شكر ولفت الى أن "الدكتور معلوف هو رائد من رواد القطاع الطبي في لبنان، يعمل لأحلامه الكبيرة التي هي اسرع من قدرة بلدنا، يذهب في خطة تعليمية وتطويرية الى أبعد حد في مجال جراحة الروبوت للكبد والبنكرياس".أبو عباساما مدير قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية في اهم مراكز كاليفورنيا الطبية البروفسور اللبناني أحمد أبو عباس شكر فتحدث عن هذا الانجاز في لبنان، و"الذي يشكل مصدر فخر واعتزاز للبنان وشعبه، وعن تقنيات هذه العملية المعقدة، واهمية الروبوت في نجاح هذه العمليات المعقدة حيث يكون غير مضطرا للجراحة، وما لذلك من فائدة صحية للمرضى".ياردقال يارد:"إن إدخال الروبوتات الجراحية المتقدمة مثل نظام دافنشي الحادي عشر الذي يعود الفضل في ذلك للدكتور انطوان معلوف رئيس اركاد لبنان، حيث مكّن جراحينا بالفعل من إجراء عمليات جراحية طفيفة التوغل في مختلف التخصصات بما في ذلك جراحة الأوعية الدموية وجراحة المسالك البولية وأمراض النساء بدقة وأمان. ولا يقتصر هذا التحول على الآلات فحسب، بل يتعلق أيضًا بتمكين فرقنا الطبية من خلال التدريب المستمر والتعاون الدولي، يتقن الجراحون اللبنانيون هذه الأدوات المتطورة، مما يضمن حصول مرضانا على رعاية ممتازة هنا في وطنهم".ولفت الى أن "الروبوت مهم بالتأكيد، ولكن يبقى العنصر البشري هو الاهم فالطبيب المدرب والمتمكن هو الذي يحدث الفرق، فاذا لم يكن قد اجرى العدد الكافي من التمرينات والعمليات الجراحية لن يعطي النتيجة المطلوبة"، داعيا الى "التعاون بين المستشفيات، فبالتعاون يمكن للقطاع الطبي والاستشفائي أن ينجح ويتقدم في لبنان، لأن التجهيزات الطبية غالية وباهظة الكلفة، فلذلك لا تتمكن كل المستشفيات من اقتنائها، ولذلك ان المستشفى التي تشتري اجهزة مرتفعة الثمن كالروبوت بملايين الدولارات تحتاج الى اجراء عمليات كثيرة لتعويض الثمن والاكلاف وهذا لا يتوفر الا بتعاون بين المستشفيات".وختم مناشدا المستشفيات والقطاع الصحي التعاون.شلالااما شلالا فقال:"نلتقي اليوم في مناسبة علمية بامتياز، مناسبة تُجسّد رؤية الطب الحديث ومُتطلباته، وحرص أطبائنا على مواكبة أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا في خدمة الإنسان. نطلق اليوم، بكل فخر، التدريبية المتخصصة في جراحة الكبد والبنكرياس الروبوتية، بإشراف جمعية IRCAD ، هذه الجمعية التي تثبت مرة بعد أخرى التزامها الراسخ بنقل المهارات والخبرات، وبدفع الجسم الطبي اللبناني إلى مواقع الريادة في المنطقة".اضاف:" إننا أمام مرحلة جديدة في الجراحة، حيث لم تعد المهارة وحدها كافية، بل أصبحت التكنولوجيا الذكية عنصرا أساسيا في نجاح العمليات، وتخفيف المعاناة، وتسريع الشفاء. وهذه الدورة، بما تحمله من مضمون علمي وتطبيقي، تُعدّ من أبرز الخطوات على هذا الطريق ، وهنا لا يسعني ألا أن أنوّه في حضور جراحين قدما خصيصا للاشراف على هذه الدورة البروفسور Ahmad Abou Abbass من الولايات المتحدة والبروفسور Lucas Theuilمن فرنسا، وهما من أبرز الاسماء في جراحة الكبد والبنكرياس الروبوتية ، وجودهما يضيف قيمة كبرى ويعكس ثقة المجتمع الطبي الدولي بالكفاءات ".ختم:"إنه لشرف لنقابة الأطباء أن تكون شريكة في دعم هذه المبادرات، التي تُعيد الاعتبار للعلم كمرتكز أساسي في تطوير الأداء الطبي. وإنّ ما نراه اليوم ما كان ليتحقق لولا هذا التلاقي البنّاء بين القطاع الطبي العام والخاص، وبين الجهود الرسمية والجهود العلمية المستقلة".الحلوبدوره قال الحلو:"شرفني معالي الوزير ناصر الدين تمثليه حيث انه كان في المشاركة، الا أن أمرا طارئا منعه من ذلك، على مدى ثلاثين عاما في القطاع الصحي أنحني امام القطاع الصحي اللبناني لأنه أظهر مقدرته على مختلف الصعد، وخلال الازمات التي مرت بنا، كان القطاع الصحي يمر بتحديات كبيرة، إلا أن هذا القطاع لم ولن ينهار أبدا، طالما فيه أمثال هكذا أطباء وممرضين على هذا المستوى، والأمل كبير أن نعود منارة الشرق وسيبقى لبنان مستشفى الشرق الاوسط، وبحسب احصاءات بلومبرغ جاء تصنيفنا بالمرتبة 28 عالميا، في وقت حلت الولايات المتحدة بالمرتبة 36 هذا في سنة 2018 حيث حللنا في المرتبة الاولى في الشرق الاوسط في تلك السنة. وسنعود بالتأكيد مع هذه الوجوه وهكذا مؤتمرات ومؤسسات كبيرة وناجحة، حيث ان لبنان افتتح المركز الرابع عالميا لاركاد قبل مناطق عديدة من العالم تملك حيثية اقتصادية وعالمية كبيرة".وختم داعيا الى "التعاون بين المستشفيات لما لذلك من مصلحة عامة"، وشدد على "دور الدكتور معلوف في استقدام كل ما هو حديث لخدمة الطب والانسان في لبنان"، واعلنا "رفع تقديمات وزارة الصحية لتطال التغطية لعمليات طبية كثيرة رغم ضعف الامكانات"، مشددا على "أهمية قطاعنا الصحي ونجاحه".الكعكيثم كان لقاء خاص مع الاعلام تحدث فيه الكعكي وقال: "نهنىء البروفسور أنطوان معلوف ولبنان على هذا الانجاز الطبي والعلمي المتقدم جدا والذي يواكب أهم المراكز الطبية العالمية، ما يشكل قفزة نوعية للبنان والمنطقة على صعيد الجراحة الطبية المتقدمة، وحيث تجرى وأمام أعيننا على الشاشة أول جراحة روبوتية متطوّرة للكبد في مستشفى المشرق بالتعاون مع Ircad Liban".ختم:" صحيح أنه يوجد 16 مليون لبناني أو متحدر من أصل لبناني، نصفهم تقريبا لا يزالون على تواصل مع ذويهم في لبنان، ومنهم من يأتي سنويا الى لبنان لزيارة الاهل، والأهم من ذلك أن نسبة كبيرة من اللبنانيين في الخارج تقريبا نصفهم هم من الاثرياء الأغنياء والناجحين في كل المجالات ما يدل على ثروة لبنان الحقيقية الكامنة في أبنائه، ولذلك أنا لم أتفاجأ حين وجدت هذا التطور الكبير عند أبنائنا أن يتبوأوا أهم المراكز في مجالات الطب والعلم وكل التخصصات، ونحن نفتخر ونعتز بهم آملين لهم النجاح والتألق الدائمين. وأؤكد من هنا وبعد هذا المؤتمر الرائع أن لبنان سيبقى مستشفى العالم العربي".وتخلل المؤتمر عرض توثيقي لحالات جراحية أُجريت باستخدام التكنولوجيا الروبوتية الحديثة، وشرح معمق من الفريق الطبي حول فوائد هذه التقنية المتقدّمة، التي توفّر للمرضى دقة فائقة، تدخّلاً جراحيًا أقل وأسرع فترة تعافٍ ممكنة. كما الافتتاح محاضرات على مدى يومين وعمليات مباشرة باستخدام الروبوت وستتم مشاهدتها في القاعة الكبيرة للمستشفى مع مشاركة واسعة من أطباء وتلاميذ في الطب من مختلف أنحاء لبنان.وتميّز الحدث بمشاركة الطبيب اللبناني العالمي الدكتور أحمد أبو عباس، مدير جراحة الكبد والقنوات الصفراوية في كاليفورنيا، الذي ورشات تدريبية وجلسات محاكاة ضمن برنامج علمي امتد على يومين، بمشاركة أطباء وطلاب لبنانيين، ما يعكس Ircad Liban بربط لبنان بالتطورات الجراحية الدولية.يُعتبر Ircad Liban الفرع الإقليمي للمركز الفرنسي الشهير، وقد تأسس بهدف تطوير التعليم الجراحي في لبنان والشرق الأوسط من خلال برامج تدريب احترافية ذات اعتراف دولي، في ظل واقع يفتقر فيه العديد من المراكز الأخرى للترخيص أو المعايير الأكاديمية المعتمدة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكّد مجددا قدرة لبنان على احتضان التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتعزيز مكانته كمركز ريادي في الرعاية الصحية والتعليم الجراحي في المنطقة، رغم التحديات المستمرة.اشارة الى ان الحدث يعدّ سابقة طبية على مستوى لبنان والمنطقة، حيث أُجريت بنجاح الجراحة الروبوتية المتطوّرة الأولى للكبد في لبنان داخل مستشفى المشرق ، بالتعاون مع مركز Ircad Liban، ومقره داخل حرم المستشفى، وهو المركز الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في التعليم الجراحي الروبوتي المعتمد دوليًا.