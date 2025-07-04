إتفاقية بين هاليفاكس الكندية و LAU لإستقطاب الاطباء

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أبرمت الاميركية (LAU)، مذكرة تفاهم مع حكومة نوفا سكوشا في مقاطعة هاليفاكس الكندية بهدف إستقطاب المزيد من ألاطباء اللبنانيين إلى . وجرى الاعلان عن ذلك خلال احتفال اقيم في مبنى رئاسة الحكومة في المقاطعة، حضره رئيس الوزراء في حكومة نوفا سكوشا تيم هيوستن، وزيرة الصحة ميشيل تومسون، قنصل الفخري وديع فارس، نقيب الاطباء في هاليفاكس غاس غرانت والأطباء اللبنانيين القادمين الذين وصلوا إلى هاليفاكس ومدعوين.وقال رئيس الوزراء هيوستن إن حكومته وقعت مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع الجامعة الأميركية (LAU) في لإرسال 10 من اطباء اختصاص طب العائلة جاهزين لممارسة المهنة إلى المقاطعة. ومن المتوقع أن يصل طبيبان من الجامعة إلى نوفا سكوشا سنوياً على مدار الاتفاقية. واشار رئيس الوزراء الى "أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات الرعاية الصحية الحقيقية"، وتوجه بتحية التقدير الى القنصلية اللبنانية في المقاطعة على ما قامت به لإنجاز موضوع الشراكة.بدوره، عرض قنصل لبنان وديع فارس مسار إنطلاق المبادرة، ورأى انها" تعبير عن رؤية ومثابرة وشراكة"، وقال: ان "هذه الشراكة لم تتحقق بين ليلة وضحاها بل بدأت بفكرة بسيطة لكنها مؤثرة". وأشار فارس إلى ان "هذه المبادرة دليلٌ على ما يُمكن تحقيقه عندما تتضافر الحكومات والمؤسسات والمجتمعات معاً لإحتضان مواهب المجتمع اللبناني المتنوع"، وقال: "لا نؤمن احتياجات الرعاية الصحية الملحة فحسب، بل نُبني أيضًا نوفا سكوشا أكثر شمولًا ومرونة وتعاطفًا". وتوجه بالشكر إلى "كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، من قادة الحكومة إلى الأطباء الذين يستعدون لخدمة سكان المقاطعة، ويسهمون في بناء مستقبل أقوى وأكثر صحةً ووحدةً لمقاطعتنا". وشدد على أن "هذا الإنجاز تاريخي يبعث على الفخر والاعتزاز لمقاطعتنا ومجتمعنا اللبناني".وقالت الجامعة في بيان:"تخلل الاحتفال مشاركة من لبنان عبر تطبيق ZOOM لكل من الدكتورة بحوث عميدة كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب في جامعة (LAU)، التي أشادت بالشراكة باعتبارها نهجًا مبتكرًا لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في نقص أطباء الرعاية الأولية، و"نموذجًا للمنفعة المتبادلة والمسؤولية المشتركة لدعم الأطباء ذوي الاختصاص بطريقة منظمة وأخلاقية ومتجاوبة".اما الدكتور كمال بدر نائب العميد التنفيذي لكلية الطب في جامعة (AUB)، والعميد المؤسس لكلية الطب اللبنانية الأميركية، فقال: أنه "عندما تتحد حكومة ومؤسسة برؤية مشتركة، فإنهما تُحوّلان الطموح إلى أثر مستدام، ويصبح الصالح العام هو الهدف المشترك".اضاف البيان:"تعود جذور الشراكة بين المقاطعة والجامعتين الى العام 2023 حيث عقدت اجتماعات بين الجانبين أثمرت وضعاً إيجابياً لمستقبل العلاقة بفضل تسهيل عمليات الحصول على ترخيص بممارسة مهنة الطب في قامت بها كلية الأطباء والجراحين في نوفا سكوشا. وإستناداً الى الرئيس التنفيذي لكلية الأطباء في نوفا سكوشا غاس غرانت، فإن الاطباء اللبنانيين الاختصاصيين في طب العائلة من خريجي (LAU) هم فعلاً مميزين، ويعكسون قوة المجتمع اللبناني في نوفا سكوشا واستعداد حكومة المقاطعة للاستثمار في حلول مبتكرة لمواجهة تحدي الوصول إلى الرعاية الصحية.وخلصت العميدة بحوث، الى ان هذه الشراكة هي تعبير عن رسالة كلية الطب في الجامعة اللبنانية الأميركية "لتدريب أطباء متميزين لا سريريًا فحسب، بل يتمتعون أيضًا بوعي عالمي ومسؤولية اجتماعية. ونحن فخورون جدًا بالمساهمة في نظام الرعاية الصحية في نوفا سكوشا، بينما نبني مسارًا هادفًا لخريجينا للنمو والخدمة والقيادة".