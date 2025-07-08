اطلاق مهرجانات ترتج برعاية وزيرة السياحة وبالتعاون مع وزيري الزراعة والاعلام

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أطلقت جمعية "زراعتنا صناعتنا"، خلال مؤتمر صحافي، عقدته في قاعة ليلى الصلح حمادة - مبنى - الحمراء، النسخة الثالثة من مهرجانات بلدة ترتج في قضاء ، تحت عنوان، "عالترتجاني"، برعاية وزيرة السياحة لورا الخازن ، ممثلة بالمدير العام للوزارة المهندسة جومانة كبريت، بالتعاون مع الدكتور نزار هاني، ممثلا بمستشاره فادي غانم، ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص ممثلا بالمستشار المحامي شادي البستاني، بمشاركة رئيسة الجمعية، المحامية داليدا بولس اسطفان، وحضور رئيس "حركة الأرض" طلال الدويهي، وعدد من رؤسات الجمعيات والفاعليات السياحية والفكرية والثقافية والبلدية، وشخصيات إعلامية.بعد النشيد الوطني، تحدثت كبريت، فقالت: "يحمل مهرجان هذا العام شعارا وطنيا عزيزا علينا جميعا هو " عيد "، بما يمثله من رمزية راسخة في وجدان اللبنانيين ، ودور محوري في صون الوطن ووحدته وحريته وكرامته".اضافت: "ان وزارة السياحة تؤمن بأهمية رعاية المهرجانات ودعم المبادرات المحلية التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية، وتفعيل العجلة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية، قرية ترتج ، الواقعة في قضاء جبيل ، تتميز بطبيعتها الجميلة وهوائها النقي ، وطاقاتها الشبابية الواعدة ، وهي تستحق ان تكون على خارطة السياحة المحلية والعالمية".واعتبرت كبريت، أن "هذا المهرجان الذي يستقطب اهالي القرية وفاعليات من مختلف المناطق يشكل فرصة واعدة لتنميتها وتعزيز مشاركتها في الحياة الثقافية والسياحية والريفية والاجتماعية ، ولا سيما من خلال اشراك الشباب والمرأة في نشاطاتها وتسليط الضوء على مقوماتها الريفية والطبيعية".واكدت "اهمية التعاون بين الوزارات والجمعيات والبلديات والهيئات المحلية"، وثمنت "هذا النموذج الناجح من الشراكة بين الوزارات والمجتمع المحلي". (الوكالة الوطنية)