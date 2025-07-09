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أفراح ومناسبات
إطلاق مسرح "سيريناتا" - الهري كمركز للعروض الثقافية والفنية العالمية
Lebanon 24
09-07-2025
|
08:17
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أطلق مسرح "سيريناتا"
الهري
–
البترون
نشاطه الثقافي والسياحي بأمسيتين موسيقيتين، ليلة أمس كانت أمسية طربية "حفل تكريمي بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيل
كوكب الشرق
أم كلثوم
، أدّته الفنانة
المصرية
مروى ناجي، في تحية مؤثرة لأيقونة الغناء العربي.
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وكان مسرح "سيريناتا" إفتتح نشاطه بأولى أمسياته مع فرقة MANIA – التحية لفرقة ABBA، بحفل صاخب أعاد أجواء السبعينات مع أشهر أغاني البوب التي لا تزال حية في ذاكرة الأجيال.
وتحوّلت الهري- البترون وجهة سياحية وثقافية وترفيهية، مع إطلاق مسرح سيريناتا، الفضاء الجديد للعروض الحيّة وسط مشهد طبيعي خلاب على
الساحل الشمالي
اللبناني.
ومسرح سيريناتا إضافة إلى أنه مشروع متكامل في الهري يضم
متحف نابو
، الوجهة الفنية والثقافية، ومنتجع نانايا بيتش، الملاذ البحري الهادئ، إضافة الى منتجع إنانا الفاخر، الذي يضم 28 شاليه فاخرة مصممة لتجربة إقامة صيفية راقية وهادئة.
ويعزز افتتاح مسرح سيريناتا هذا الموقع كمركز للعروض العالمية والتجارب التي لا تُنسى، حيث يلتقي الفن بالطبيعة والثقافة، على
أنغام
الموسيقى والجمال.
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