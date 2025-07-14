ديوانية حب" تفتتح مهرجانات بيت الدين

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في ليلة العاشر من ، افتتحت مهرجانات لعام 2025 بأمسية استثنائية بعنوان " حب"، أخرجتها الفنانة جاهدة وهبه، وشاركت فيها إلى جانب المطربتين ولبانة قنطار، بمرافقة فرقة موسيقية بقيادة المصري أحمد طه.الأمسية جمعت بين الغناء والمسرح والشعر، وقدّمت توليفة من أعمال وهبه الخاصة، وأغانٍ من تراث كبار الفنانين العرب، ضمن رؤية فنية جمعت الأصالة بالتجريب. لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي طالب بالمزيد حتى تحوّلت الليلة إلى احتفال عفوي بالحب والفن، شارك فيه الحضور برقصات ودبكات ارتجالية، بينهم شخصيات رسمية مثل رئيس الحكومة والسيدة الأولى نعمت عون والسيدة .وهبه، التي تألّقت بتصميم لماجد بو ، خصّت قصر بيت الدين بتحية غنائية ومناجاة شعرية، كما وجهت تحية مؤثرة للسيدة ، معتبرة أن غناءها في كان لحظة "عمّدت" المكان بالجمال والذاكرة.