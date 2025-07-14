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أفراح ومناسبات

ديوانية حب" تفتتح مهرجانات بيت الدين

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:15
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في ليلة العاشر من تموز، افتتحت مهرجانات بيت الدين لعام 2025 بأمسية استثنائية بعنوان "ديوانية حب"، أخرجتها الفنانة جاهدة وهبه، وشاركت فيها إلى جانب المطربتين ريهام عبد الحكيم ولبانة قنطار، بمرافقة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو المصري أحمد طه.
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الأمسية جمعت بين الغناء والمسرح والشعر، وقدّمت توليفة من أعمال وهبه الخاصة، وأغانٍ من تراث كبار الفنانين العرب، ضمن رؤية فنية جمعت الأصالة بالتجريب. لاقى العرض تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي طالب بالمزيد حتى تحوّلت الليلة إلى احتفال عفوي بالحب والفن، شارك فيه الحضور برقصات ودبكات ارتجالية، بينهم شخصيات رسمية مثل رئيس الحكومة والسيدة الأولى نعمت عون والسيدة منى الهراوي.

وهبه، التي تألّقت بتصميم لماجد بو طنوس، خصّت قصر بيت الدين بتحية غنائية ومناجاة شعرية، كما وجهت تحية مؤثرة للسيدة فيروز، معتبرة أن غناءها في القصر كان لحظة "عمّدت" المكان بالجمال والذاكرة.
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