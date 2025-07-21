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حوار اقليمي لمعهد الصحة في الجامعة الأميركية عن "الصحة الإنجابية لدى اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:09
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عقد معهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية في بيروت الحوار الختامي لمشروع الكفاءة الذاتية والمعرفة "سيك" ، كجزء من برنامج صحة اللاجئين والمهاجرين تحت شعار "النهوض بصحة اللاجئين والمهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في حضور منظمات غير حكومية محلية ودولية في ابنان،  خبراء من: منظمة الصحة العالمية ، صندوق الأمم المتحدة للسكان ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة أطباء بلا حدود، نقابة القابلات اللبنانيات، وزارة الصحة، الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة "سلامة"، والجامعة الأميركية.
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ووفق بيان، أُطلق مشروع "سيك" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مؤسسة تعزيز التعلم والبحث من أجل المساعدة الإنسانية "إلرها"، وهو "مبادرة مجتمعية لتحسين الصحة الجنسية والإنجابية والرفاه لدى الفتيات والشابات اللاجئات من خلال التعليم المراعي للثقافة والقائم على الأدلة والدعم النفسي والاجتماعي الذي يقدمه مساعدون مدرَّبون من اللاجئين".

وتحدث رئيس الجامعة ا الدكتور فضلو خوري عن "مسألة صحة اللاجئين بأنها من أبرز الأزمات الإنسانية في زماننا حيث تتطلب عملاً مستدامًا ومبدئيًا"، مشدّدًا على "كون الصحة الجنسية والإنجابية حقًا لا امتيازًا، بخاصة بالنسبة إلى الفتيات المراهقات والشابات اللواتي تعرّضن للتهجير بسبب النزاعات".

وأثنى على "مشروع سيك الذي يُعدّ نموذجًا للمشاريع المؤثرة والمتأصلة في المجتمع المحلي"، ودعا إلى "دمج دروسه في الاستراتيجيات الوطنية والأنظمة الطويلة الأمد"،  منوها ب"ريادة معهد الصحة العالمية في مسألة صحة اللاجئين من خلال البحوث والشراكات الإقليمية والالتزام بالتعاون المبني على الثقة والعمل".

وختم: "علينا في الجامعة الأميركية في بيروت أن نواصل دورنا كشركاء فاعلين في صناعة مستقبل أكثر صحة وعدالة".

ثم أكّدت المديرة المشاركة لمعهد الصحة العالمية نور الأرناؤوط على "أهمية هذه اللحظة إذ تمثّل أكثر من مجرّد ختام لمشروع، بل بدايةً لالتزام طويل الأمد نابع من المجتمع المحلي تجاه الصحة الشاملة ومبني على التعاون والتأثير الهادف والحرص المشترك على تحقيق الاستدامة".

وتحدّثت عن "مهمة معهد الصحة العالمية المتمثّلة بتحويل الأدلة إلى أفعال وتطوير الأدوات الشاملة والرقمية والمجتمعية للنهوض بالأجندة الصحية الإقليمية"، مستشهدةً ب"مشروع سيك كمثال واضح عن تلك المهمة".

وقدّم مدير برنامج صحة اللاجئين والمهاجرين في معهد الصحة رواد ملاعب لمحة عامة عن مجموعة المبادرات التي أطلقها المعهد عن صحة اللاجئين، ومنها مشاريع "سجّلي" و"سيك" والجامعة المتنقلة للصحة و"مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي والتحفيز لتحسين الصحة الإنجابية باستخدام الهاتف المحمول"، مشيرًا إلى "التزام تلك المشاريع بالمبادرات العالية التأثير والقائمة على الأدلة بالشراكة مع منظّمات محلية ودولية".

ثم عرض مستشار البحوث في المعهد هادي نعال النتائج الرئيسية التي توصّل إليها مشروع "سيك" والتي "عزّزت الثقة بمقدّمي خدمات الرعاية الصحية وحسّنت من رفاه الفتيات والشابات اللاجئات وطوّرت من مهارات التأقلم لديهن. وقد حافظ البرنامج على تأثيره حتى في بيئات النزاع، مما يؤكد قدرته على توسيع نطاق العمل واستنساخ التجربة في سياقات هشّة أخرى".

واشار البيان الى ان الحدث تضمّن  ندوتين حواريتين نظرتا في واقع وفرص النهوض بالصحة الجنسية والإنجابية لدى مجتمعات اللجوء. أشرفت الأرناؤوط، على إدارة الندوة الأولى وعنوانها "خرائط الواقع" والتي ضمّت الدكتورة كريستينا القاضي، مديرة فريق الطب النسائي في منظمة أطباء بلا حدود؛ والدكتورة ريما شعيتو، نقيبة القابلات اللبنانيات؛ ووفاء كنعان، المستشارة الأولى للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة اللبنانية. استكشف المحاورون معوّقات الوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية، كالوصمة والتضليل وانعدام الأمن القانوني وارتفاع الكلفة والثغرات الخدماتية، وشدّدوا على أهمية الرعاية المتكاملة ودعم ما قبل الولادة والاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية العادلة.

ثم أشرفت الدكتورة تانيا بوسكي، الأستاذة المساعدة في علم النفس العيادي في الجامعة الأميركية في بيروت، على إدارة الندوة الثانية وعنوانها "من التنفيذ إلى التأثير" والتي بحثت في التصميم الفعال واستراتيجيات التوسع لمشاريع الصحة الجنسية والإنجابية المرتكزة على المجتمع المحلي مع التركيز على مشروع "سيك". ضمّت الندوة الدكتورة فيلوشني غوفندر، العالمة في منظمة الصحة العالمية؛ والدكتورة هالة يوسف، المستشارة الإقليمية للصحة الجنسية والإنجابية؛ والدكتورة غلاديس حنين، الأستاذة المشاركة في كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة الأميركية في بيروت؛ ولينا صبرا، المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية لصحة الأسرة "سلامة". 

وألقى المتحدثون الضوء على الإبداع المشترك مع مجتمعات اللاجئين، وتقديم الخدمات المراعية للثقافة، وأهمية ربط الصحة الجنسية والإنجابية بخدمات الوقاية من العنف القائم على الجندر/النوع الاجتماعي. كما دعوا إلى توفير تمويل مستدام بقيادة الحكومات وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية المحلية كقادة مشاركين في برامج الصحة.

ومن أبرز ما في الحدث عرض مقطع فيديو قصير عن تنفيذ مشروع "سيك"، يستعرض شهادات من الفتيات والشابات اللاجئات، إلى جانب آراء المدربين وأخصائيّي علم النفس ومنسّقي العمل الميداني.

واختُتم الحدث بدعوة الى توسيع إطار مشروع "سيك"، مع تأكيد ضرورة دمج دروسه في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية.
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