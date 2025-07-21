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تعاونت الأميركية (LAU) ممثلة بالوكيل الأكاديمي الدكتور نصر مع "برنامج تطبيقات الفضاء التابع لوكالة في " ممثلاً بالمدير المحلي أنطوان طنوس، ليتم اعتماد الجامعة مركزاً رئيسياً لتحدي تطبيقات الفضاء الدولي للعام 2025 في بيروت ، وذلك" بهدف تعزيز حضور لبنان في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والابتكار الفضائي العالمي كما افادت الجامعة في بيان.اضاف البيان:" كما يهدف هذا التعاون إلى جمع المبرمجين والعلماء والمبتكرين في حرم الجامعة الأميركية في للمشاركة في فعاليات علمية ديناميكية وهاكاثون يهدف إلى تعزيز استكشاف الفضاء والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى بناء مهارات أساسية في علوم البيانات والروبوتات وهندسة أنظمة الفضاء، بالاستناد إلى موارد "ناسا" المتطورة". (الوكالة الوطنية للإعلام)