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تعاون بين LAU و"ناسا" لتعزيز الابتكار الفضائي في لبنان

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:19
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تعاونت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) ممثلة بالوكيل الأكاديمي الدكتور جورج نصر مع "برنامج تطبيقات الفضاء التابع لوكالة ناسا في بيروت" ممثلاً بالمدير المحلي أنطوان طنوس، ليتم اعتماد الجامعة مركزاً رئيسياً لتحدي تطبيقات الفضاء الدولي للعام 2025 في بيروت لبنان، وذلك" بهدف تعزيز حضور لبنان في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والابتكار الفضائي العالمي كما افادت الجامعة في بيان.
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اضاف البيان:" كما يهدف هذا التعاون إلى جمع المبرمجين والعلماء والمبتكرين في حرم الجامعة اللبنانية الأميركية في جبيل للمشاركة في فعاليات علمية ديناميكية وهاكاثون يهدف إلى تعزيز استكشاف الفضاء والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى بناء مهارات أساسية في علوم البيانات والروبوتات وهندسة أنظمة الفضاء، بالاستناد إلى موارد "ناسا" المتطورة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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