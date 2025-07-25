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مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة وجمعية التحريج في لبنان

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:41
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وقّعت جامعة الحكمة، ممثّلة برئيسها البروفسور جورج نعمة، مذكرة تفاهم مع جمعية التحريج في لبنان (Lebanon Reforestation Initiative - LRI)، ممثّلة بمديرتها الدكتورة مايا نعمة.
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تهدف هذه المذكرة إلى المشاركة في أنشطة مجتمعية بيئية، بما يُحقّق هدف جامعة الحكمة في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والبيئية لدى طلابها، وضمن هيئتيها الأكاديمية والإدارية، كما تُترجم هدف الجمعية في إشراك القطاع الأكاديمي والتربوي في تعزيز التنوع البيولوجي.

حضر حفل التوقيع نائب رئيس الجامعة، الدكتور جورج ميشال عبد الساتر، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة، ومدير مكتب المسؤولية الاجتماعية (CSR) في جامعة الحكمة، السيد جوزيف ملكان، الذي سيتولى تنسيق ومتابعة الخطوات التنفيذية لهذه الشراكة.

وفي كلمته، أكّد البروفسور نعمة أن هذه المذكرة تؤسّس لشراكة استراتيجية قادرة على إحداث فرق إيجابي في ظل الحاجة المتزايدة إلى مبادرات تدعم البيئة وتسهم في الحفاظ على ما يميّز لبنان من طبيعة خلّابة.

وأضاف أن الجامعة هي المكان الأمثل لتوعية أجيال الخريجين بأهمية هذا الموضوع، ليقوموا بدورهم وواجبهم الذي يُعدّ مسؤولية إنسانية ووطنية.

وشدّد رئيس الجامعة على أن هذه الشراكة تُجسّد رسالة جامعة الحكمة، التي لا تكتفي بدورها الأكاديمي والتعليمي، بل تلتزم بترجمة مسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهتها، أكّدت الدكتورة مايا نعمة أن لبنان من أغنى وأجمل بلدان العالم، ومن الضروري المحافظة على بيئته وثرواته الطبيعية. وأشارت إلى أن أهمية هذه الشراكة تكمن في أنها تُشكّل فرصة فريدة لتمكين الأجيال الشابة من إدراك العلاقة المباشرة بين البيئة وجودة الحياة، خصوصًا في ظل تفاقم تحديات تغيّر المناخ والجفاف وارتفاع نسبة الحرائق.

ثمّ تحدّث الدكتور جورج ميشال عبد الساتر، نائب رئيس جامعة الحكمة لشؤون الاستراتيجيا والتطوير، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تندرج ضمن أربعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(SDGs) ، وهي:

·        الهدف 4: التعليم الجيد

·        الهدف 13: العمل المناخي

·        الهدف 15: الحياة في البر

·        الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

كما تُحقّق إحدى الركائز الثلاث للتعليم العالي، وهي خدمة المجتمع، إلى جانب التعليم والبحث العلمي.
 
وأوضح أن هذا التعاون سيشمل زراعة 150 شجرة أرز خلال شهر تشرين الثاني المقبل احتفالًا باليوبيل الـ150 لتأسيس الجامعة، وتوفير فرص تدريب مهني للطلاب، إلى جانب إعداد وتقديم دورات تدريبية بيئية ضمن برامج التعليم المستمر، إصدار نشرات توعوية مشتركة، وإطلاق نادٍ بيئي (Eco-Club) يهدف إلى إشراك طلاب الجامعة من مختلف الاختصاصات في مبادرات خضراء على مدار العام، ضمن إطار السياسة البيئية التي تعتمدها الجامعة.
 
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