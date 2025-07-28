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أفراح ومناسبات

جامعة العائلة المقدسة تخرّج دفعة 2025

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:19
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احتفلت جامعة العائلة المقدسة في البترون بتخريج دفعة العام 2025 تحت شعار: "Leaders enracinés, artisans d'harmonie professionnelle"، بحضور رسمي وتربوي وروحي حاشد، تقدمهم ممثلو النواب جبران باسيل وغياث يزبك، وقائمقام البترون روجيه طوبيا، والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، والرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة الأخت ماري أنطوانيت سعاده.
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بعد دخول موكب الخريجين وعرض فيلم عن الجامعة، ألقت رئيسة الجامعة الأخت هيلدا شلالا كلمة شددت فيها على أن "التخرج ليس نهاية، بل بداية لمسيرة مهنية تتطلب الالتزام والإرادة"، مثنية على دور الأساتذة وعمداء الكليات في مواكبة الطلاب، ومشيدة بالدعم العائلي الذي ساهم في بلوغ هذه اللحظة المفصلية.

وأكّدت شلالا أن الجامعة هي "منارة ثقافية تعزز مكانة البترون الوطنية والدولية"، مؤكدة سعيها إلى بناء مجتمع منفتح ومزدهر بالشراكة مع فاعليات المنطقة، ومعبرة عن فخرها بطلابها الذين اعتبرتهم "أمل لبنان ومستقبله".
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