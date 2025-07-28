جامعة العائلة المقدسة تخرّج دفعة 2025

Advertisement

احتفلت جامعة في بتخريج دفعة العام 2025 تحت شعار: "Leaders enracinés, artisans d'harmonie professionnelle"، بحضور رسمي وتربوي وروحي حاشد، تقدمهم ممثلو النواب وغياث ، وقائمقام البترون ، والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن ، والرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة الأخت ماري أنطوانيت .بعد دخول موكب الخريجين وعرض فيلم عن الجامعة، ألقت رئيسة الجامعة الأخت شلالا كلمة شددت فيها على أن "التخرج ليس نهاية، بل بداية لمسيرة مهنية تتطلب الالتزام والإرادة"، مثنية على دور الأساتذة وعمداء الكليات في مواكبة الطلاب، ومشيدة بالدعم العائلي الذي ساهم في بلوغ هذه اللحظة المفصلية.وأكّدت شلالا أن الجامعة هي "منارة ثقافية تعزز مكانة البترون الوطنية والدولية"، مؤكدة سعيها إلى بناء مجتمع منفتح ومزدهر بالشراكة مع فاعليات المنطقة، ومعبرة عن فخرها بطلابها الذين اعتبرتهم "أمل ومستقبله".