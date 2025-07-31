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أكدت رئيسة لجنة " " النائبة أن إصرارها على "تخصيص ليلة من ليالي مهرجانات الدولية هذا العام لجيل الشباب ليلة Black Coffee، لأن هذا الجيل هو نبض الحقيقي، وأحد أهم ركائز تجذر مجتمعنا في أرضه وضمانة نهوض وطننا من جديد، بعد كل ما مر به من انهيارات وانفجارات وأزمات وحروب".اضافت: "لبنان لا يمكن أن يعود إلى الحياة ما لم يحتضن شبابه، وما لم يقدم لهم المنصات التي تعكس هويتهم الحديثة وتواكب انفتاحهم على العالم".وتابعت: "ليلة Black Coffee ليست أبدا مجرد سهرة موسيقية عابرة، بل حملت معها رسالة واضحة أرادت إيصالها إلى كل بيت في لبنان وإلى كل شاب وشابة على هذه الأرض: أنتم لستم على الهامش، أنتم في القلب، في العمق، في أساس البناء الجديد لهذا الوطن. فكما احتضنت الأرزات على مر العصور رمزية الفولكلور والصمود والعراقة ، ها هي اليوم تحتضن إيقاع الشباب، وتمنحهم المساحة ليقولوا كلمتهم ويرسموا مشهدهم الخاص".وأوضح البيان أنه "من الناحية التقنية، مثلت هذه الليلة قمة الابتكار والإبداع، إذ جرى إعداد بنية صوتية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في حفلات الموسيقى الإلكترونية. وتمت تغطية الموقع بالكامل بنظام صوتي محيطي (360 درجة) عالي الجودة، يوزع النغمات بشكل دقيق ومتوازن على كامل المساحة، ما يوفر تجربة سمعية شاملة تفاعلية يشعر بها الحاضرون في كل زاوية من المكان".ولفت الى أنه "تماشيا مع متطلبات عروض الDJ العالمية، تم استخدام أحدث التجهيزات من حيث مكبرات الصوت، والمعدات الرقمية، والمؤثرات الضوئية المتحركة. فاعتمد نظام إضاءة ذكي يضم أكثر من 400 رأس إضاءة متحرك (Moving Heads) من الجيل الأحدث، موزعة بطريقة ديناميكية تحاكي وتتماهى مع التدرج البصري والسمعي في الأداء". (الوكالة الوطنية)