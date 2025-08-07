30
يوم تربوي ترفيهي في طرابلس لأطفال جمعية "الرباط"
Lebanon 24
07-08-2025
|
03:37
A-
A+
لبى "الاتحاد النسائي الوطني في
طرابلس
" بالتعاون مع جمعية "كشاف الشباب الوطني"، دعوة طلاب جامعة "الشرق" الدولية إلى يوم تربوي ترفيهي لأطفال جمعية "الرباط" في قصر
رشيد كرامي
الثقافي البلدي، تخلله ألعاب ونشاطات ترفيهية تربوية، واختتم باجراء فحوصات للمشاركين داخل مركز "
ابن سينا
" الصحي الإجتماعي التابع لهيئة الإسعاف الشعبي وتقديم إرشادات عن العادات الصحية وأثرها على صحة الأطفال.
و اشارت مسؤولة الاتحاد النسائي الوطني نسرين المصري حمزة إلى " استعداد الاتحاد وكل مؤسسات
المؤتمر الشعبي
للتعاون مع
طلاب الجامعات
الذين لديهم مشاريع مماثلة لأننا نؤمن في أهمية التعاون وتضافر الجهود لخدمة الناشئة والمجتمع، مؤكدة ان "هذا النشاط هو مثال ممتاز عن الأعمال التربوية والاجتماعية الهادفة لتعزيز شخصية الأطفال وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم".
من جهتها، القت الطالبة ميرا منلا كلمة طلاب الجامعة شكرت فيها " الاتحاد النسائي وكشاف الشباب الوطني وجمعية الرباط تعاونهم لانجاح العمل
التربوي
الترفيهي الذي يشكل باكورة أعمال قادمة سوف نسعى خلالها لتعزيز مهارات الناشئة، والشكر موصول لادارة
مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي
".
في الختام، وزع الاتحاد شهادات مشاركة على الأطفال وأخذ الصور التذكارية.
