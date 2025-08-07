يوم تربوي ترفيهي في طرابلس لأطفال جمعية "الرباط"

Advertisement

لبى "الاتحاد النسائي الوطني في " بالتعاون مع جمعية "كشاف الشباب الوطني"، دعوة طلاب جامعة "الشرق" الدولية إلى يوم تربوي ترفيهي لأطفال جمعية "الرباط" في قصر الثقافي البلدي، تخلله ألعاب ونشاطات ترفيهية تربوية، واختتم باجراء فحوصات للمشاركين داخل مركز " " الصحي الإجتماعي التابع لهيئة الإسعاف الشعبي وتقديم إرشادات عن العادات الصحية وأثرها على صحة الأطفال.و اشارت مسؤولة الاتحاد النسائي الوطني نسرين المصري حمزة إلى " استعداد الاتحاد وكل مؤسسات للتعاون مع الذين لديهم مشاريع مماثلة لأننا نؤمن في أهمية التعاون وتضافر الجهود لخدمة الناشئة والمجتمع، مؤكدة ان "هذا النشاط هو مثال ممتاز عن الأعمال التربوية والاجتماعية الهادفة لتعزيز شخصية الأطفال وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم".من جهتها، القت الطالبة ميرا منلا كلمة طلاب الجامعة شكرت فيها " الاتحاد النسائي وكشاف الشباب الوطني وجمعية الرباط تعاونهم لانجاح العمل الترفيهي الذي يشكل باكورة أعمال قادمة سوف نسعى خلالها لتعزيز مهارات الناشئة، والشكر موصول لادارة ".في الختام، وزع الاتحاد شهادات مشاركة على الأطفال وأخذ الصور التذكارية.