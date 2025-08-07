Advertisement

أفراح ومناسبات

يوم تربوي ترفيهي في طرابلس لأطفال جمعية "الرباط"

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1401691-638901601195231650.jpg
Doc-P-1401691-638901601195231650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لبى "الاتحاد النسائي الوطني في طرابلس" بالتعاون مع جمعية "كشاف الشباب الوطني"، دعوة طلاب جامعة "الشرق" الدولية إلى يوم تربوي ترفيهي لأطفال جمعية "الرباط" في قصر رشيد كرامي الثقافي البلدي، تخلله ألعاب ونشاطات ترفيهية تربوية، واختتم باجراء فحوصات للمشاركين داخل مركز "ابن سينا" الصحي الإجتماعي التابع لهيئة الإسعاف الشعبي وتقديم إرشادات عن العادات الصحية وأثرها على صحة الأطفال. 
Advertisement

و اشارت مسؤولة الاتحاد النسائي الوطني نسرين المصري حمزة إلى " استعداد الاتحاد وكل مؤسسات المؤتمر الشعبي للتعاون مع طلاب الجامعات الذين لديهم مشاريع مماثلة لأننا نؤمن في أهمية التعاون وتضافر الجهود لخدمة الناشئة والمجتمع، مؤكدة ان "هذا النشاط هو مثال ممتاز عن الأعمال التربوية والاجتماعية الهادفة لتعزيز شخصية الأطفال وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم".

من جهتها، القت الطالبة ميرا منلا كلمة طلاب الجامعة شكرت فيها " الاتحاد النسائي وكشاف الشباب الوطني وجمعية الرباط تعاونهم لانجاح العمل التربوي الترفيهي الذي يشكل باكورة أعمال قادمة سوف نسعى خلالها لتعزيز مهارات الناشئة، والشكر موصول لادارة مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي".

في الختام، وزع الاتحاد شهادات مشاركة على الأطفال وأخذ الصور التذكارية.
مواضيع ذات صلة
حملة لجمعية "نضال لأجل الإنسان" عن حماية الأطفال برعاية تيمور جنبلاط
lebanon 24
07/08/2025 15:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "تراث طرابلس - لبنان" إختتمت حملتها البيئية لتنظيف المدينة وتجميلها
lebanon 24
07/08/2025 15:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ الشمال تستقبل جمعية "تراث طرابلس"
lebanon 24
07/08/2025 15:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي": زيارة السفير الصربي إلى طرابلس خطوة واعدة
lebanon 24
07/08/2025 15:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:56 | 2025-08-07
02:01 | 2025-08-06
06:00 | 2025-08-05
04:45 | 2025-08-05
03:50 | 2025-08-05
04:17 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24