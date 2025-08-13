Advertisement

متفرقات

فعاليات متنوعة في إهدن.. في معرض "سوق يا عيني ع إهدن"

Lebanon 24
13-08-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1404198-638906898716588165.png
Doc-P-1404198-638906898716588165.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت بلدية زغرتا في معرض "سوق يا عيني ع إهدن"، الذي أقيم في باحة وأقبية مركز الكبرى الاثري في اهدن.
Advertisement
 
وتضمن المعرض فعاليات متنوعة منها أجنحة للمونة اللبنانية والاعمال اليدوية والمهارات الحرفية ومأكولات تراثية والمنتجات البلدية ومحطات ترفيهية للاولاد، إضافة الى لوحة الدبكة الهدنانية بقيادة سمعان يمين " أبو ربيع "، اضافة الى وصلة غنائية أشاعت جوا من الفرح مع الفنان غسان الشدراوي ومع فرق وجوقات عدة .
 
كما تخلل المعرض أمسية شعرية جماعية مع الشعراء : فوزي يمين ، نعمان الترس ، ماهر يمين وجو القارح وقدم لهم الاستاذ ألان الدويهي .
مواضيع ذات صلة
إفتتاح أول سوق متنقل للمزارعين في إهدن
lebanon 24
13/08/2025 16:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
منى طايع تغرس أرزة باسمها في غابة الفنانين في جرد إهدن العالي
lebanon 24
13/08/2025 16:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا – إهدن تعيد تأهيل مجاري المياه والصرف الصحي
lebanon 24
13/08/2025 16:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجيه استقبل المطران نفاع وكهنة زغرتا اهدن: المرحلة خطيرة ونحذّر من الفتنة
lebanon 24
13/08/2025 16:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:11 | 2025-08-13
03:45 | 2025-08-13
11:55 | 2025-08-12
10:50 | 2025-08-12
16:31 | 2025-08-11
06:53 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24