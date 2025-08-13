فعاليات متنوعة في إهدن.. في معرض "سوق يا عيني ع إهدن"

شاركت بلدية في معرض "سوق يا عيني ع "، الذي أقيم في باحة وأقبية مركز الكبرى الاثري في اهدن.

وتضمن المعرض فعاليات متنوعة منها أجنحة للمونة والاعمال اليدوية والمهارات الحرفية ومأكولات تراثية والمنتجات البلدية ومحطات ترفيهية للاولاد، إضافة الى لوحة الدبكة الهدنانية بقيادة سمعان يمين " "، اضافة الى وصلة غنائية أشاعت جوا من الفرح مع الفنان غسان الشدراوي ومع فرق وجوقات عدة .

كما تخلل المعرض أمسية شعرية جماعية مع الشعراء : فوزي يمين ، نعمان الترس ، وجو وقدم لهم الاستاذ ألان .