35
o
بيروت
36
o
طرابلس
35
o
صور
38
o
جبيل
35
o
صيدا
36
o
جونية
40
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
31
o
بشري
37
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
فعاليات متنوعة في إهدن.. في معرض "سوق يا عيني ع إهدن"
Lebanon 24
13-08-2025
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت بلدية
زغرتا
في معرض "سوق يا عيني ع
إهدن
"، الذي أقيم في باحة وأقبية مركز الكبرى الاثري في اهدن.
Advertisement
وتضمن المعرض فعاليات متنوعة منها أجنحة للمونة
اللبنانية
والاعمال اليدوية والمهارات الحرفية ومأكولات تراثية والمنتجات البلدية ومحطات ترفيهية للاولاد، إضافة الى لوحة الدبكة الهدنانية بقيادة سمعان يمين "
أبو ربيع
"، اضافة الى وصلة غنائية أشاعت جوا من الفرح مع الفنان غسان الشدراوي ومع فرق وجوقات عدة .
كما تخلل المعرض أمسية شعرية جماعية مع الشعراء : فوزي يمين ، نعمان الترس ،
ماهر يمين
وجو
القارح
وقدم لهم الاستاذ ألان
الدويهي
.
مواضيع ذات صلة
إفتتاح أول سوق متنقل للمزارعين في إهدن
Lebanon 24
إفتتاح أول سوق متنقل للمزارعين في إهدن
13/08/2025 16:40:45
13/08/2025 16:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
منى طايع تغرس أرزة باسمها في غابة الفنانين في جرد إهدن العالي
Lebanon 24
منى طايع تغرس أرزة باسمها في غابة الفنانين في جرد إهدن العالي
13/08/2025 16:40:45
13/08/2025 16:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية زغرتا – إهدن تعيد تأهيل مجاري المياه والصرف الصحي
Lebanon 24
بلدية زغرتا – إهدن تعيد تأهيل مجاري المياه والصرف الصحي
13/08/2025 16:40:45
13/08/2025 16:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجيه استقبل المطران نفاع وكهنة زغرتا اهدن: المرحلة خطيرة ونحذّر من الفتنة
Lebanon 24
فرنجيه استقبل المطران نفاع وكهنة زغرتا اهدن: المرحلة خطيرة ونحذّر من الفتنة
13/08/2025 16:40:45
13/08/2025 16:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
أفراح ومناسبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
علما الشعب تحتضن لقاء سلام مع اليونيفيل
Lebanon 24
علما الشعب تحتضن لقاء سلام مع اليونيفيل
07:11 | 2025-08-13
13/08/2025 07:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت وتحويلها إلى "المسرح الوطني اللبناني"
Lebanon 24
عودة سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت وتحويلها إلى "المسرح الوطني اللبناني"
03:45 | 2025-08-13
13/08/2025 03:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية وزير الاعلام.. "الموركس دور" أطلق احتفالات اليوبيل الفضي
Lebanon 24
برعاية وزير الاعلام.. "الموركس دور" أطلق احتفالات اليوبيل الفضي
11:55 | 2025-08-12
12/08/2025 11:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية مهرجانات صيدا الدولية شكرت الداعمين
Lebanon 24
جمعية مهرجانات صيدا الدولية شكرت الداعمين
10:50 | 2025-08-12
12/08/2025 10:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كفرشوبا تتحدى الدمار بمهرجان "بسمة أمل": رسالة صمود ووحدة لبناء المستقبل
Lebanon 24
كفرشوبا تتحدى الدمار بمهرجان "بسمة أمل": رسالة صمود ووحدة لبناء المستقبل
16:31 | 2025-08-11
11/08/2025 04:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
12:00 | 2025-08-12
12/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
07:11 | 2025-08-13
علما الشعب تحتضن لقاء سلام مع اليونيفيل
03:45 | 2025-08-13
عودة سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت وتحويلها إلى "المسرح الوطني اللبناني"
11:55 | 2025-08-12
برعاية وزير الاعلام.. "الموركس دور" أطلق احتفالات اليوبيل الفضي
10:50 | 2025-08-12
جمعية مهرجانات صيدا الدولية شكرت الداعمين
16:31 | 2025-08-11
كفرشوبا تتحدى الدمار بمهرجان "بسمة أمل": رسالة صمود ووحدة لبناء المستقبل
06:53 | 2025-08-11
الارشمندريت النجار ترأس القداس السنوي لاقليم كاريتاس المتن
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 16:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 16:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 16:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24