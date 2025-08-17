Advertisement

مهرجان "صيداويات" يواصل فعالياته في باحة قلعة صيدا

Lebanon 24
17-08-2025 | 05:12
تتواصل فعاليات مهرجان "صيداويات" لليوم الثالث على التوالي، الذي تنظمه لجنة النشاطات في بلدية صيدا، في باحة قلعة صيدا البرية الأثرية عند البوابة الفوقا. وشهدت الأمسية الغنائية مشاركة الفنان سعد رمضان والفنان أمجد ديب، أمام جمهور كبير ملأ المقاعد من صيدا والجوار.
وحضر الأمسية النائبة حليمة قعقور، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي ونائبه أحمد عكره، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وقال حجازي: "اليوم نقيم لأول مرة نشاطا في هذا المكان، باحة قلعة صيدا البرية، حيث ذاكرة المدينة وتاريخ يمتد لستة آلاف عام. كان هذا المكان مهملا وتمت إعادة تأهيله بهبة إيطالية، وأردنا تسليط الضوء عليه من خلال مهرجان ثقافي وفني".

وأضاف: "المهرجان يساهم في الحركة الثقافية والاجتماعية والسياحية والاقتصادية، وقد شهد إقبالا جيدا في لياليه. هذا مهرجان شعبي بأسعار مقبولة، ويستطيع الناس حضوره كعائلة. وسيخصص ريع المهرجان لدعم نشاطات البلدية، مع خطط لمروحة نشاطات مستقبلية على البحر وفي القلعة البحرية وأفكار أخرى قادمة".

من جهته، لفت مسؤول اللجنة الإعلامية في البلدية وعضو المجلس البلدي أحمد شعيب إلى أن هناك إقبالا كبيرا على فعاليات "صيداويات"، خصوصا أنها المرة الأولى التي يقام فيها نشاط فني وثقافي في هذا المكان التاريخي، مؤكدا حرص البلدية على "تعزيز مكانة صيدا على الخارطة السياحية باعتبارها من أقدم مدن المتوسط".
