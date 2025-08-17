مهرجان "صيداويات" يواصل فعالياته في باحة قلعة صيدا

Advertisement

تتواصل فعاليات مهرجان "صيداويات" لليوم الثالث على التوالي، الذي تنظمه لجنة النشاطات في بلدية ، في باحة قلعة صيدا البرية الأثرية عند البوابة الفوقا. وشهدت الأمسية الغنائية مشاركة الفنان سعد والفنان أمجد ديب، أمام جمهور كبير ملأ المقاعد من صيدا والجوار.وحضر الأمسية النائبة حليمة قعقور، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى ونائبه أحمد عكره، وعدد من .وقال حجازي: "اليوم نقيم لأول مرة نشاطا في هذا المكان، باحة قلعة صيدا البرية، حيث ذاكرة المدينة وتاريخ يمتد لستة آلاف عام. كان هذا المكان مهملا وتمت إعادة تأهيله بهبة إيطالية، وأردنا تسليط الضوء عليه من خلال مهرجان ثقافي وفني".وأضاف: "المهرجان يساهم في الحركة الثقافية والاجتماعية والسياحية والاقتصادية، وقد شهد إقبالا جيدا في لياليه. هذا مهرجان شعبي بأسعار مقبولة، ويستطيع الناس حضوره كعائلة. وسيخصص ريع المهرجان لدعم نشاطات البلدية، مع خطط لمروحة نشاطات مستقبلية على البحر وفي القلعة البحرية وأفكار أخرى قادمة".، لفت مسؤول اللجنة الإعلامية في البلدية وعضو أحمد شعيب إلى أن هناك إقبالا كبيرا على فعاليات "صيداويات"، خصوصا أنها المرة الأولى التي يقام فيها نشاط فني وثقافي في هذا المكان التاريخي، مؤكدا حرص البلدية على "تعزيز مكانة الخارطة السياحية باعتبارها من أقدم مدن المتوسط".