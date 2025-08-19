Advertisement

أفراح ومناسبات

"تلفزيون لبنان" عقد ورشة عمل مكثفة مع الخبير الفرنسي ميشال نوغيه

Lebanon 24
19-08-2025 | 12:00
Doc-P-1406622-638912280720311874.png
Doc-P-1406622-638912280720311874.png photos 0
عقد في مبنى "تلفزيون لبنان" ورشة عمل مكثفة للمديريات و الأقسام المعنية في التلفزيون مع الخبير الفرنسي من "فرانس ميدبا موند" ميشال نوغيه، في حضور رئيسة مجلس إدارة التلفزيون أليسار نداف.  
وتمحورت أعمال الورشة حول الهوية البصرية والرؤية الجديدة لـ"تلفزيون لبنان"، وتمتد على مدى يومين بشكل مكثف.
