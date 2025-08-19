"هوية شريرة"... الكاتبة باتريسيا ميشال القسيس وقعت كتابها الأول

Advertisement

وقّعت الكاتبة الناشئة باتريسيا ميشال القسيس كتابها الأول، الذي يحمل عنوان “هوية شريرة” (Sinister Identity)، خلال حفل أقيم يوم امس في قاعة – النهر، بحضور عدد من الأصدقاء والمهتمين بالشأن الثقافي.وخلال الحفل، قدّمت المحامية ناتالي قراءة في مضمون الكتاب، مشيرة إلى أن العمل يروي، بأسلوب درامي مشوّق، قصة أربعة شبّان استثنائيين تتشابك مصائرهم لتُحدّد مصير عالمهم.وأضافت أن الرواية تتناول مواضيع الهوية والحقائق المدفونة، والتضحيات التي نبذلها لحماية من نحب، كما تغوص في أعماق النفس البشرية لتكشف الصراع بين الظلام والنور داخل كل فرد، مع التشديد على أن الأمل يبقى حاضرًا حتى في أحلك الظروف.ويُعد هذا الإصدار بداية واعدة لمسيرة الكاتبة الأدبية، حيث تسعى من خلاله إلى طرح قضايا وجودية وإنسانية بلغة سردية جذابة ومؤثرة.